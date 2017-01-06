السوق المالية السعودية تدين مخالفين تداولوا سهم "موبايلي" وتلزمهم بدفع 315 مليون ريال

أدانت هيئة السوق المالية السعودية مخالفين لنظام السوق تداولوا سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السعودية- بناءً على معلومات داخلية وألزمتهم بدفع 315 مليون ريال (84 مليون دولار) بالإضافة إلى سجنهم.

وأعلنت هيئة السوق المالية -بحسب بيان نشره موقع "تداول" أمس الخميس- صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة "موبايلي"، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات.

وتضمن قرار "الهيئة" إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

- إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 30.49 مليون ريال.

- إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة 284.5 مليون ريال.

- فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين 100 ألف ريال و200 ألف ريال على كل منهم.

- إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة وسنتين.

- منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

- استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت "الهيئة" أن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين.

وأضافت أنها ستعلن في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.