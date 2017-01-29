مصر تدرس إصدار سندات بعملات مثل الين الياباني واليوان الصيني

(رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارجي إن مصر تدرس إصدار سندات دولية بعملات مثل الين الياباني واليوان الصيني.
كانت مصر باعت الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لتجمع مثلي المستهدف وبعوائد أقل من المتوقع.
وأبلغ الجارحي مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد أن مصر تدرس إمكانية إصدار سندات بعملات غير الدولار وأشار تحديدا إلى الين واليوان.
وقال إن من السابق لأوانه قول متى قد تعود مصر إلى سوق الدين أو حجم ما ستسعى لاقتراضه.
لكنه أوضح أن حجم الفجوة التمويلية يقدر بنحو 34 مليار دولار في ثلاث سنوات.المزيد من أخبار مصر
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