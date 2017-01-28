كلمة لملياردير من أصل لبناني تهوي بأسهم نيويورك تايمز

تسبب تصريح غير دقيق للملياردير المكسيكي من الأصل اللبناني كارلوس سليم الحلو بهبوط سعر سهم مجلة "نيويورك تايمز" خلال تعاملات أمس الجمعة لفترة وجيزة.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" إنه في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة، في مكسيكو سيتي، زعم سليم الحلو (77 عاماً) أنه عرض حصته في المجلة الأمريكية، التي تقول بعض المصادر إنه يمتلك فيها 17 بالمئة، للبيع، ما أدى إلى هبوط سعر سهم "نيويورك تايمز" بنسبة 2 بالمئة.

إلا أن المتحدث الرسمي باسم سليم الحلو وصهره، أرتور أيوب، تدارك الموقف بعد دقائق من التصريح، قائلاً إن تصريح كارلوس فسر بطريقة خاطئة، مشدداً على أن الأسهم غير معروضة للبيع، وأن ما صرح به سليم الحلو "كان مجرد استعارة مجازية".

وبعد هذه التطمينات، عاد سهم "نيويورك تايمز" للصعود وأنهى تداولات الجمعة على ارتفاع نسبته 0.38 بالمئة عند 13.35 دولار.

وبحسب تصنيف "فوربس" لأغنياء العالم، يحتل سليم الحلو المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة المليارديرات بثروة تبلغ نحو 49.9 مليار دولار.