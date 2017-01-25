مؤشر داو جونز يتجاوز للمرة الأولى 20 ألف نقطة في بورصة وول ستريت

تجاوز مؤشر داو جونز الأربعاء للمرة الأولى سقف عشرين ألف نقطة بعيد افتتاح بورصة وول ستريت بعد استعادة الثقة حيال السياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

قرابة الساعة 14,45، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 96,76 نقطة بنسبة 0,49 في المئة ليسجل 20,009,47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بمقدار 34,20 نقطة (0,61 في المئة) وسجل 5,635,16 نقطة.

أما مؤشر اس اند بي فارتفع بمقدار 10,30 نقاط (0,45 في المئة) وسجل 2,290,37 نقطة، وفق موقع فرانس 24.

وبعد تردد متكرر في الاسابيع الاخيرة، تجاوز مؤشر وول ستريت هذه العتبة الرمزية بعد أقل من أسبوع من تنصيب ترامب.

وقال وسطاء تشارلز شواب إن "المخاوف السياسية لدى الاسواق العالمية تنبع من جملة قرارات اتخذها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاسبوع الاول له في الحكم بهدف تنفيذ الاجراءات التي وعد بها خلال حملته".

وبين القرارات التي لاحظتها الأسواق، وقع ترامب الثلاثاء مرسومين يتصلان بمعاودة إنشاء انبوبي نفط يثيران جدلا.

وقال باتريك اوهير من بريفينغ إن "هذا المرسوم لم يشكل مفاجاة، أنه ينسجم مع خطابات الحملة، لكنه تذكير للسوق بأن حكومة ترامب تشجع زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة".