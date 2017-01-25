Arabian business
أسواق

مؤشر داو جونز يتجاوز للمرة الأولى 20 ألف نقطة في بورصة وول ستريت

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مؤشر داو جونز يتجاوز للمرة الأولى 20 ألف نقطة في بورصة وول ستريت

تجاوز مؤشر داو جونز الأربعاء للمرة الأولى سقف عشرين ألف نقطة بعيد افتتاح بورصة وول ستريت بعد استعادة الثقة حيال السياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

قرابة الساعة 14,45، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 96,76 نقطة بنسبة 0,49 في المئة ليسجل 20,009,47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بمقدار 34,20 نقطة (0,61 في المئة) وسجل 5,635,16 نقطة.

 

أما مؤشر اس اند بي فارتفع بمقدار 10,30 نقاط (0,45 في المئة) وسجل 2,290,37 نقطة، وفق موقع فرانس 24.

 

وبعد تردد متكرر في الاسابيع الاخيرة، تجاوز مؤشر وول ستريت هذه العتبة الرمزية بعد أقل من أسبوع من تنصيب ترامب.

 

وقال وسطاء تشارلز شواب إن "المخاوف السياسية لدى الاسواق العالمية تنبع من جملة قرارات اتخذها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاسبوع الاول له في الحكم بهدف تنفيذ الاجراءات التي وعد بها خلال حملته".

 

وبين القرارات التي لاحظتها الأسواق، وقع ترامب الثلاثاء مرسومين يتصلان بمعاودة إنشاء انبوبي نفط يثيران جدلا.

 

وقال باتريك اوهير من بريفينغ إن "هذا المرسوم لم يشكل مفاجاة، أنه ينسجم مع خطابات الحملة، لكنه تذكير للسوق بأن حكومة ترامب تشجع زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة".

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وداو جونز يصعد لمستوى قياسي

مؤشرات داو جونز ترفع تصنيف الإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة اعتبارا من سبتمبر 2014

تعافي مؤشر داو جونز عقب هبوطه بعد نبأ كاذب عن إصابة أوباما بهجوم على البيت الأبيض﻿

بورصة دبي للذهب والسلع ومؤشرات داو جونز توقعان إتفاقية ترخيص لإطلاق منتجات آجلة جديدة

تعليقات

المزيد في أسواق

بورصتا السعودية والكويت تواصلان الصعود والإمارات تتراجع

الأسهم السعودية تواصل الانتعاش وبورصة مصر تتراجع

أداء متفوق للبورصة السعودية وصعود الكويت يتباطأ ومصر تنتعش

الذهب يلامس أعلى مستوياته في شهرين مع تراجع الدولار بفعل القلق من سياسات ترامب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

قصص غير مروية عن تراث السعودية يرويها حسين دغريري بالتعاون مع كاديلاك في دبي

الإسكان السعودية تطرح منافسة لتصميم وبناء وتسويق 9 آلاف شقة على أراضي الوزارة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »