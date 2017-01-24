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أسواق

الأسهم السعودية تواصل الانتعاش وبورصة مصر تتراجع

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 24 يناير 2017
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الأسهم السعودية تواصل الانتعاش وبورصة مصر تتراجع

(رويترز) - واصلت سوق الأسهم السعودية انتعاشها اليوم الثلاثاء وسط صعود بورصات الخليج بوجه عام بينما دفع انخفاض أسهم شركة إعمار مصر البورصة المصرية للتراجع.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 بالمئة بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة أمس الاثنين.

 

ومع انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي سجلت العديد من الشركات السعودية ثباتا أو انخفاضا في الأرباح بسبب خطوات التقشف التي اتخذتها الحكومة وتباطؤ الاقتصاد. وخالفت أكثر من ست شركات كبرى بما في ذلك صافولا للأغذية وعدة بنوك توقعات المحللين بفوارق كبير.

 

لكن أسهم معظم الشركات التي خالفت التوقعات تعافت بقوة مما يشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي هذا العام في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة تطبيق الحكومة لتدابير التقشف.

 

وقفز سهم شركة المواساة للخدمات الطبية 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.5 ريال للسهم لعام 2016 مقارنة مع ريالين في العام السابق. وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي زيادة أرباحها 34.2 بالمئة في الربع الأخير من 2016 بما يفوق التوقعات.

 

وارتفع سهم صافولا 3.3 بالمئة. وانخفض السهم اثنين بالمئة يوم الأحد بعدما تكبدت الشركة خسائر صافية تفوق التوقعات لكن السهم صعد 5.4 بالمئة يوم الاثنين.

 

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.9 بالمئة في حين ظلت أحجام التداولات مرتفعة للغاية رغم انخفاضها بوتيرة طفيفة من المستويات التي سجلتها يوم الاثنين. والمؤشر مرتفع 17 بالمئة منذ نهاية العام الماضي مما جذب صناديق الاستثمار والمضاربين الأفراد للدخول في السوق للاستفادة من الزخم.

 

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة في الوقت الذي قفز فيه سهم بيت التمويل الخليجي - المفضل للمضاربين وأكثر الأسهم تداولا - 11.2 بالمئة. وارتفع السهم خلال جلسة الاثنين لكنه تخلى عن جميع مكاسبه عند الإغلاق.

 

وفي قطر صعد المؤشر العام للبورصة واحدا بالمئة في الوقت الذي زاد فيه سهم مصرف الريان الإسلامي - أكثر الأسهم تداولا - 4.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.9 بالمئة في الوقت الذي تراجع فيه سهم إعمار مصر 4.3 بالمئة إلى 2.67 جنيه ليكسر مستوى الدعم الفني عند 2.80 جنيه وهو أدنى نطاقه منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

 

لكن سهم سيدي كرير للبتروكيماويات ارتفع عشرة بالمئة إلى 19.89 جنيه. وفي الأسبوع الماضي رفعت بلتون المالية القيمة العادلة للسهم إلى 32.3 جنيه من 17.68 جنيه وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية ضمن عوامل أخرى.

 

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