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أسواق

أداء متفوق للبورصة السعودية وصعود الكويت يتباطأ ومصر تنتعش

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
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أداء متفوق للبورصة السعودية وصعود الكويت يتباطأ ومصر تنتعش

(رويترز) - حققت البورصة السعودية أداء أفضل من أسواق الأسهم الخليجية الأخرى اليوم الاثنين مع تعافي العديد من الأسهم القيادية بعد نتائج مالية ضعيفة في وقت سابق من الأسبوع بينما تباطأ صعود سوق الكويت وانتعشت البورصة المصرية بقوة من تراجع بفعل مخاوف ضريبية.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 بالمئة في أكبر حجم تداول منذ الثاني من يناير كانون الثاني. وقفز سهم صافولا للصناعات الغذائية 5.4 بالمئة بعدما تراجع اثنين بالمئة أمس الأحد في أعقاب إعلان الشركة عن خسارة صادمة في الربع الأخير من العام الماضي.

 

وحققت أسهم البنوك مكاسب بعد هبوطها هذا الأسبوع بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال. وقفز سهم بنك ساب 6.5 بالمئة.

 

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.6 بالمئة في أكبر حجم تداول منذ منتصف 2013. وارتفع المؤشر 15.6 بالمئة من نهاية العام الماضي إلى يوم الأحد.

 

وصعد سهم بنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد 2.9 بالمئة مواصلا مكاسبه في الدقائق الأخيرة من جلسة التداول بعدما سجل البنك زيادة 40 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 75.9 مليون دينار (248.9 مليون دولار) مقابل توقعات المجموعة المالية هيرميس لربح قدره 69.2 مليون دينار.

 

وارتفع سهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 5.8 بالمئة. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها الفصلية.

 

ومن بين العشرة أسهم الأكثر تداولا في سوق الكويت تراجع ثمانية أسهم ولم يرتفع أي سهم في علامة على ضغوط بيع لجني أرباح قد تضع حدا لموجة الصعود.

 

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع هبوط سهم شعاع كابيتال 9.8 بالمئة بعد صعود استمر أسبوعين. وسجل السهم أكبر حجم تداول له منذ سبتمبر أيلول الماضي.

 

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة.

 

لكن سهم بنك الدوحة ارتفع 2.5 بالمئة. وسجل البنك هبوطا بلغ 84.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 35 مليون ريال (9.6 مليون دولار) مقابل توقعات ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز لمتوسط ربح فصلي قدره 215.58 مليون ريال. وقال بنك الدوحة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيعات أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم لعام 2016 وهو نفس مستوى 2015.

 

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.2 بالمئة بعدما تراجع 4.6 بالمئة في الجلستين السابقتين بعد أن قالت رويترز إن السلطات تدرس إعادة العمل مؤقتا بضريبة الدمغة على معاملات سوق الأسهم.

 

وزاد سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر 3.5 بالمئة.

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