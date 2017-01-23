Arabian business
أسواق

الذهب يلامس أعلى مستوياته في شهرين مع تراجع الدولار بفعل القلق من سياسات ترامب

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الذهب يلامس أعلى مستوياته في شهرين مع تراجع الدولار بفعل القلق من سياسات ترامب

(رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الإثنين ملامسا أعلى مستوياته في شهرين حيث دفع القلق من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة إضافة إلى هبوط الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

 

وتعهد ترامب في مستهل ولايته بوضع هدف "أمريكا أولا" بينما قالت إدارته إنها ستنسحب من الاتفاقيات التجارية المهمة أو تعيد التفاوض بشأنها وهو ما أذكى مخاوف من أن تؤدي سياسة حمائية ينتهجها البيت الأبيض إلى تقليص التجارة العالمية.

 

ودفع الغموض حول سياسات ترامب الدولار إلى التراجع لأدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر مقابل سلة من العملات بينما انخفضت عائدات السندات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا.

 

ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى هبوط تكلفة فرص حيازته حيث أنه لا يدر فائدة.

 

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1212.06 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1110 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر النفيس في وقت سابق 1219.43 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر تشرين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1212 دولارا للأوقية.

 

وارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.11 دولار للاوقية وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 982.2 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 786.5 دولار للأوقية.

المزيد من أخبار المملكة المتحدة

المزيد عن هذا الخبر

الذهب يقفز لأعلى مستوى في نحو 8 أسابيع بفضل ترامب وبريطانيا

ترامب يسهم في صعود الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر، بـ 1202.4 دولار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية

الذهب يرتفع لأعلى سعر في 14 عاما

تعليقات

المزيد في أسواق

الأسهم السعودية تواصل الانتعاش وبورصة مصر تتراجع

أداء متفوق للبورصة السعودية وصعود الكويت يتباطأ ومصر تنتعش

أسهم الكويت تقفز وسط أداء خليجي قوي ومخاوف الضرائب تهبط بمصر

بورصة مصر تهبط وسط مخاوف بشأن ضريبة الدمغة والسعودية تصعد بدعم نتائج أعمال

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ظاهرة غير مألوفة...أسماك القرش تتجمع قبالة ساحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط

"مالية الشارقة" و"الهوية" توقعان اتفاقية تتيح استخدام بطاقة الهوية لتحصيل الرسوم الحكومية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »