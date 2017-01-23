الذهب يلامس أعلى مستوياته في شهرين مع تراجع الدولار بفعل القلق من سياسات ترامب

(رويترز) - ارتفع الذهب اليوم الإثنين ملامسا أعلى مستوياته في شهرين حيث دفع القلق من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة إضافة إلى هبوط الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وتعهد ترامب في مستهل ولايته بوضع هدف "أمريكا أولا" بينما قالت إدارته إنها ستنسحب من الاتفاقيات التجارية المهمة أو تعيد التفاوض بشأنها وهو ما أذكى مخاوف من أن تؤدي سياسة حمائية ينتهجها البيت الأبيض إلى تقليص التجارة العالمية.

ودفع الغموض حول سياسات ترامب الدولار إلى التراجع لأدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر مقابل سلة من العملات بينما انخفضت عائدات السندات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى هبوط تكلفة فرص حيازته حيث أنه لا يدر فائدة.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1212.06 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1110 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر النفيس في وقت سابق 1219.43 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر تشرين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المئة إلى 1212 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.11 دولار للاوقية وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 982.2 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 786.5 دولار للأوقية.