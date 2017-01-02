ارتفاع القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 12.3% في نهاية العام الماضي

ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية العام الماضي بنسبة "12.3" في المائة مقارنة بالعام السابق له لتبلغ نحو "337.6" مليار درهم مقارنة بحوالي "300.7" مليار درهم سجلت في نهاية "2015".

وبين تقرير سنوي صدر عن سوق دبي المالي حول أدائه في العام الماضي أن مؤشر سوق دبي المالي سجل في نهاية العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته "12.1" في المائة ليبلغ "3531" نقطة مقابل "3151" نقطة في نهاية عام "2015".

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة "36" في المائة تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية ومؤشر قطاع الاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة "22.1" في المائة و"21.6" على التوالي وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة "16.7" في المائة.

وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أوضح التقرير ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة "14.2" في المائة ليبلغ "105.8" مليار سهم في العام الماضي مقابل "92.7" مليار سهم تم تداولها في عام "2015".

وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال العام الماضي بنسبة "8.7" في المائة لتبلغ حوالي "133" مليار درهم مقارنة بنحو "145.7" مليار درهم سجلت في عام "2015" وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة "14.4" في المائة ليبلغ نحو "1.3" مليون صفقة مقابل "1.5" مليون صفقة نفذت خلال عام "2015".

وأظهر التقرير استحواذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق خلال العام الماضي حيث سجل نحو "57.2" مليار درهم بنسبة "43" في المائة من إجمالي قيمة التداولات تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع "35.3" مليار درهم بنسبة "26.5" في المائة فقطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة تداول مقدراها "13.3" مليار درهم بنسبة "10" في المائة فقطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة "6.50" في المائة فقطاع النقل بتداول نسبته "4.8" في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة "4.3" في المائة فقطاع الاتصالات بنسبة "2.9" في المائة فقطاع التأمين بنسبة "1.9" في المائة وأخيرا قطاع الصناعة بتداول قيمته "9.2" مليون درهم.