السعودية للكهرباء تضغط على بورصة الرياض والسوق المصرية تتراجع

(رويترز) - ضغطت أسهم السعودية للكهرباء على بورصة المملكة اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الشركة عن تفاقم خسائرها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي بينما تراجع المؤشر المصري مع إقبال المتعاملين المحليين على جني أرباح الأسهم القيادية.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة مع هبوط سهم السعودية للكهرباء 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تكبدها خسارة فصلية قدرها 2.34 مليار ريال (624 مليون دولار) وهي خسارة فاقت كثيرا توقعات الأهلي كابيتال لخسارة قدرها 1.04 مليار ريال.

وعزت السعودية للكهرباء خسارتها إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونفقات التشغيل.

وانخفض سهم شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) 2.1 بالمئة إلى 16.30 ريال بعدما صعد 1.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتحولت الشركة المنتجة لثاني أكسيد التيتانيوم إلى تحقيق أرباح صافية قدرها 123.4 مليون ريال في الربع الرابع مقارنة مع خسارة صافية بلغت 686.6 مليون ريال قبل عام وعزت ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض نفقات التشغيل غير الأساسية.

وتراجع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 0.2 بالمئة رغم إعلانها عن قفزة نسبتها 43.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

لكن سهم مصرف الإنماء صعد 2.8 بالمئة بعدما حقق البنك ربحا قدره 390 مليون ريال في الربع الرابع بزيادة واحد بالمئة لتتماشى نتائجه مع متوسط توقعات المحللين لأرباح قدرها 389 مليون ريال.

وأغلق سهم بوبا العربية للتأمين الصحي مستقرا بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض صافي ربحها 7.6 بالمئة في الربع الرابع وهو ما عزته إلى زيادة صافي المطالبات المتحملة وانخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة. لكن سهم المتحدة للتأمين التعاوني قفز 4.6 بالمئة بعد تحول الشركة إلى تحقيق أرباح صافية.

وفي القاهرة انخفض المؤشر المصري الرئيسي واحدا بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تعاملات كثيفة. لكن معاملات المستثمرين الأجانب ما زالت تميل إلى الشراء.

وانخفض سهم أوراسكوم للاتصالات وهو الأكثر تداولا في السوق بنسبة ستة بالمئة. ونزل سهم جلوبال تليكوم 3.1 بالمئة بعدما قالت صحيفة روسية إن فيمبلكوم تريد مبادلة حصتها الأغلبية في جلوبال بحصة في الشركة الروسية تقارب 12 بالمئة مملوكة لشركة تيلينور النرويجية.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية 0.4 بالمئة من أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله أمس الثلاثاء مع نزول سهم بنك الدوحة 0.8 بالمئة عند الإغلاق بعد صعوده ستة بالمئة في الجلسة السابقة.

لكن سهم مصرف الريان زاد 0.7 بالمئة بعدما قفز أربعة بالمئة بعد أن قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بزيادة توزيعات 2016 رغم انخفاض صافي ربحه ثمانية بالمئة في الربع الرابع.

وتحول مؤشر سوق دبي إلى الصعود مرتفعا 0.6 بالمئة بعد اكتسابه زخما في الساعة الأخيرة من التعاملات مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي سجلت أداء ضعيفا هذا العام. وارتفع سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وصعد سهم سوق دبي المالي 1.5 بالمئة.

وساعدت أسهم البنوك المؤشر العام لسوق أبوظبي على الصعود 0.7 بالمئة. وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.4 بالمئة في حين زاد سهم بنك الخليج الأول 1.5 بالمئة. ويخطط البنكان للاندماج في الربع الحالي.