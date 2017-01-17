بورصة قطر تحقق أداء قويا والسعودية تتعافى ومصر تواصل الصعود

(رويترز) - ارتفعت بورصة قطر لأعلى مستوياتها في عدة أشهر اليوم الثلاثاء في أكبر حجم تداول منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني مدعومة بقطاع البنوك بينما عزز صعود أسعار النفط بقية أسواق الأسهم الخليجية وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم المصرية.

وقفز سهم مصرف الريان القطري أربعة في المئة إلى 40.45 ريال بعدما أوصى مجلس إدارة المصرف المتخصص في المعاملات الإسلامية بتوزيعات أرباح لعام 2016 بواقع ريالين للسهم ارتفاعا من 1.75 ريال للسهم في 2015. ويجري مصرف الريان محادثات اندماج مع بنكين محليين.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع صعود سهم بنك الدوحة ستة في المئة وكان الأفضل أداء في السوق بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1 في المئة.

وتحول المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للصعود 0.7 في المئة مع تنفيذ معظم أوامر الشراء في الساعة الأخيرة من جلسة التداول وفي ظل صعود العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت فوق 56 دولارا للبرميل.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة. وصعدت 11 سهما من أسهم 14 شركة منتجة للبتروكيماويات مدرجة في السوق.

وتعافت أسهم البنوك التي تضررت بشدة أمس الاثنين عقب نتائج فصلية مخيبة للآمال من بنك الرياض مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.5 في المئة.

وقفز سهم بنك البلاد خمسة في المئة بعدما سجل المصرف زيادة 8.4 في المئة في صافي الربح الفصلي. لكن سهم بنك الرياض تراجع 0.9 في المئة.

وزاد سهم الأسمنت السعودية 0.8 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 187 مليون ريال (49.9 مليون دولار) ارتفاعا من 176 مليون ريال قبل عام لكن دون متوسط توقعات خمسة محللين لربح قدره 199.2 مليون ريال.

وزاد سهم جبل عمر للتطوير العقاري 1.4 في المئة بعدما تحولت الشركة لتحقيق صافي ربح بلغ 79.3 مليون ريال وعزت ذلك إلى ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية وزيادة الإيرادات من أنشطة الضيافة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 في المئة إلى 13436 نقطة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشترت أسهما مصرية بكثافة نسبيا.

وقفز سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 6.1 في المئة وكان الرابح الأكبر في السوق بينما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس 2.2 في المئة إلى 28.40 جنيه مصري.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة. وهبط حجم التعاملات اليومية مع تركز معظم النشاط على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المتعاملون المحليون. وارتفع سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 3.3 في المئة.