البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط البنوك وتباين باقي المنطقة

(رويترز) - هبطت البورصة السعودية اليوم الاثنين تحت ضغط تراجع أسهم البنوك بعدما سجلت بنوكا كبيرة نتائج مالية دون توقعات المحللين بينما تباينت باقي أسواق الأسهم في المنطقة.

وانخفض سهم بنك الرياض أول بنك كبير في المملكة يعلن نتائجه المالية للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.7 بالمئة. وسجل البنك انخفاضا بلغ 66 بالمئة في صافي الربح إلى 293 مليون ريال (78 مليون دولار) بسبب ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض وهبوط دخل أنشطة التشغيل من الرسوم والعمولات.

وتوقع المحللون في استطلاع لرويترز أن يحقق بنك الرياض ربحا قدره 780 مليون ريال في المتوسط وينظر إلى نتائجه كمؤشر على أن النتائج المالية الفصلية للبنوك الأخرى ربما تأتي أيضا مخيبة للآمال.

وانخفض سهم البنك السعودي الفرنسي ثلاثة بالمئة بينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.6 بالمئة إلى 6824 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أسابيع.

وهوى سهم الوطنية السعودية للنقل البحري خمسة بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح فصلي قدره 327.8 مليون ريال مقابل ربح بلغ 566.4 مليون ريال قبل عام. وتوقعت الاستثمار كابيتال والبلاد كابيتال ربحا قدره 454.6 مليون ريال و431 مليون ريال على الترتيب.

وسجلت شركتان للبتروكيماويات أرباحا فصلية متوافقة مع التوقعات لكن أسهمها انخفضت.

وهبط سهم كيان السعودية للبتروكيماويات أربعة بالمئة بعدما تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح بلغ 103.65 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 426.14 مليون ريال قبل عام. وانخفض سهم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) واحدا بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 24.9 بالمئة في الأرباح.

وتجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 147 إلى 15. ومن بين الرابحين سهم أسمنت الجوف الذي ارتفع 1.1 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن زيادة عشرة بالمئة في رأس المال من خلال إصدار أسهم منحة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع انخفاض حجم التداول نحو النصف عن الجلسة السابقة. وأغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة متراجعا 1.2 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة إلى 10759 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني نحو 2.2 بالمئة في أوائل التعاملات لكنه أغلق مرتفعا 0.4 بالمئة عند 166.50 ريال.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.02 بالمئة. وارتفع المؤشر 8.2 بالمئة منذ نهاية العام الماضي متفوقا على المنطقة بعد فترة طويلة من الأداء الضعيف.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 بالمئة. وهبط سهم جلوبال تليكوم 3.9 بالمئة إلى 7.41 جنيه مصري (0.40 دولار) بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على خطة لإعادة شراء 524.6 مليون سهم من أسهم الخزينة وإلغاء إدراج شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.

لكن سهم البنك التجاري الدولي ارتفع 0.8 بالمئة إلى 78.40 جنيه بعدما رفع اتش.اس.بي.سي تقييمه لسهم البنك إلى توصية بالشراء من توصية بالاحتفاظ ورفع سعره المستهدف إلى 88 جنيها من 70 جنيها.