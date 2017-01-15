Arabian business
أسواق

شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ترى فرص نمو مهمة للأسهم السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ترى فرص نمو مهمة للأسهم السعودية
طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني

قالت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ـ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني ومقرهما دبي ـ اليوم إن أسواق الأسهم السعودية ستمثل محور تركيز استراتيجيا لها لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل بعد أن تعرفت على السوق واكتسبت الخبرة من خلال صناديق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تملكها الشركة.

 

وقال يونغ وي لي رئيس استثمارات الأسهم في "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" في تصريح صحافي له إن الشركة تستهدف تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في السوق السعودية من خلال صناديق الأسهم التي تملكها الشركة .

 

وأضاف إن الشركة تبذل جهودا حثيثة للعثور على مزيد من الفرص وستعمل على دعم تطوير حلول مالية جديدة مصممة خصيصا لتلبي احتياجات السوق السعودية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

ولفت يونغ إلى أن إمكانات كبيرة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تبرز خلال السنوات المقبلة .. ولعل هذا التفاؤل نابع من المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية إلى جانب "رؤية 2030" التي تدل على إقبال واضح وحث للاستثمارات الأجنبية.

 

وأشار إلى أن إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعد من الأهداف الواضحة التي يسعى منظم سوق الأسهم لتحقيقها الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمكانيات المملكة العربية السعودية على الفور.

 

 

وأكد يونغ أن هذه العوامل أسهمت ـ إلى جانب الاستقرار أو الزيادة المحتملة ـ في أسعار الأسهم المرتقبة خلال العام الحالي وما بعده في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودية.

 

 

وتحتل المملكة العربية السعودية حاليا المرتبة /22/ في أسوق الأسهم العالمية من حيث قيمتها السوقية ناهيك عن احتمالية إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة التي تعد سببا آخر لهذا التفاؤل.

 

 

وأوضح طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن هذا التركيز على المملكة العربية السعودية يأتي كجزء من خطة توسيع نطاق الإصدارات العالمية لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خصوصا عبر الأسواق الناشئة التي تضع بين يدي المؤسسات فرصا مواتية لتحظى بعوائد قوية معدلة المخاطر وهذا ما ثبت من خلال تعامل الشركة الطويل مع سوق المملكة العربية السعودية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مجموعة صندوق الصناديق العالمية التابعة لـ “الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول” تسجل أداء قوياً في 2011

"ستاندرد آند بورز" تؤكد احتفاظ خمسة صناديق تديرها "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" بتصنيف "أ"

ستاندرد آند بورز تمنح التصنيف /أ/ لثلاثة صناديق في عهدة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

تعليقات

المزيد في أسواق

البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط البنوك وتباين باقي المنطقة

تباين أسواق الأسهم الخليجية وبورصة الكويت تواصل تفوقها

بورصة السعودية ترتفع مع تعافي النفط ومصر تواصل الصعود لمستوى قياسي

بورصة السعودية تهبط بفعل النفط ودبي تتماسك قرب أعلى مستوى في 15 شهرا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

حكم نهائي ببطلان نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية

ارتفاع نسبة التقدم لبطاقات الائتمان في الإمارات خلال 2016

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »