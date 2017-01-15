شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ترى فرص نمو مهمة للأسهم السعودية

قالت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ـ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني ومقرهما دبي ـ اليوم إن أسواق الأسهم السعودية ستمثل محور تركيز استراتيجيا لها لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل بعد أن تعرفت على السوق واكتسبت الخبرة من خلال صناديق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تملكها الشركة.

وقال يونغ وي لي رئيس استثمارات الأسهم في "الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" في تصريح صحافي له إن الشركة تستهدف تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في السوق السعودية من خلال صناديق الأسهم التي تملكها الشركة .

وأضاف إن الشركة تبذل جهودا حثيثة للعثور على مزيد من الفرص وستعمل على دعم تطوير حلول مالية جديدة مصممة خصيصا لتلبي احتياجات السوق السعودية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ولفت يونغ إلى أن إمكانات كبيرة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تبرز خلال السنوات المقبلة .. ولعل هذا التفاؤل نابع من المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية إلى جانب "رؤية 2030" التي تدل على إقبال واضح وحث للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعد من الأهداف الواضحة التي يسعى منظم سوق الأسهم لتحقيقها الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمكانيات المملكة العربية السعودية على الفور.

وأكد يونغ أن هذه العوامل أسهمت ـ إلى جانب الاستقرار أو الزيادة المحتملة ـ في أسعار الأسهم المرتقبة خلال العام الحالي وما بعده في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودية.

وتحتل المملكة العربية السعودية حاليا المرتبة /22/ في أسوق الأسهم العالمية من حيث قيمتها السوقية ناهيك عن احتمالية إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة التي تعد سببا آخر لهذا التفاؤل.

وأوضح طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن هذا التركيز على المملكة العربية السعودية يأتي كجزء من خطة توسيع نطاق الإصدارات العالمية لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خصوصا عبر الأسواق الناشئة التي تضع بين يدي المؤسسات فرصا مواتية لتحظى بعوائد قوية معدلة المخاطر وهذا ما ثبت من خلال تعامل الشركة الطويل مع سوق المملكة العربية السعودية.