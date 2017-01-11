"ناسداك دبي" ترحب باعتراف الاتحاد الأوروبي بإطار العمل التنظيمي لدبي للخدمات المالية

رحبت بورصة "ناسداك دبي" اليوم بإعلان تصنيف إطار العمل التنظيمي لدى سلطة دبي للخدمات المالية والخاص بأعمال التقاص المركزي إطارا مكافئا لنظيره في الاتحاد الأوروبي.

وتعد ناسداك دبي الجهة المرخصة من جانب سلطة دبي للخدمات المالية لتنظيم أعمال التقاص المركزي لتداولات الأسهم والمشتقات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي في تصريح صحافي له إن هذا الاعتراف الدولي بالمستوى الرفيع للإطار التنظيمي لدى سلطة دبي للخدمات المالية سيشجع على زيادة الاستثمار عبر الحدود في الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية المدرجة لدى ناسداك دبي ـ البورصة المالية العالمية في المنطقة وستخذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة مؤسسات التقاص الخارجية في البورصة.

كانت المفوضية الأوربية قد قامت بتصنيف إطار عمل التقاص المركزي لدى سلطة دبي للخدمات المالية الذي يهدف إلى خفض العبء التنظيمي للتعامل في السوق حيث تقلل خدمات التقاص المركزي لدى ناسداك دبي من الأعباء التنظيمية التي يتحملها المتعاملون في السوق والذين يشملون قاعدة قوية من المستثمرين الدوليين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية ـ بالإضافة إلى قرارها بشأن سلطة دبي للخدمات المالية ـ قرارات مماثلة بشأن أطر العمل التنظيمية لأعمال التقاص المركزي في عدد من البلدان وتعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي شملها هذا القرار.

وأطلقت ناسداك دبي في سبتمبر من العام الماضي سوقا لعقود الأسهم المستقبلية لكبرى الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب توفيرها إمكانية الاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية والدولية.