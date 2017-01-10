"دبي المالي العالمي" يطلق أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بالتعاون مع "أكسنتشر"

أعلن مركز دبي المالي العالمي وشركة "أكسنتشر" للخدمات المهنية العالمية الرائدة اليوم أنهما سيطلقان أول مسرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بإمارة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي يسهم في ربط تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويوفر منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد بهدف تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يعمل المسرع "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" /FinTech Hive at DIFC/ على تحديد بعض من أبرز رواد الأعمال والشركات من خلال عملية تنافسية ومن ثم منحها فرصة تطوير الابتكارات واختبارها وتعديلها بالتعاون مع كبار التنفيذيين في مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المالية الإقليمية، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ويذكر أن قطاع التكنولوجيا المالية العالمي استطاع استقطاب استثمارات بقيمة تجاوزت /50/ مليار دولار منذ عام /2010/ لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجتذب حاليا ما نسبته واحد في المائة فقط من هذه الاستثمارات في القطاع حيث سيسعى مسرع مركز دبي المالي العالمي لسد هذه الفجوة عبر إنشاء منصة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على نماذج ناجحة.

وسيبدأ مسرع "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" من خلال برنامج أعمال مدته /12/ أسبوعا استقطاب الجيل الجديد من القادة ورواد الأعمال للتنافس ومحاولة تلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الخدمات المالية في المنطقة باستخدام حلول تقنية مبتكرة.

كما يعتزم البرنامج تحفيز النمو والكفاءة في مجالات تشمل التمويل التجاري والتمويل البديل مثل دفعات "P2P" والخدمات المالية المبنية على أحكام الشريعة.

وقال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي إن إطلاق "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" يأتي عقب أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا عن أول مسرعات حكومية في العالم.

وأضاف أن "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" و"خطة دبي 2021" تقتضي أن تصبح دبي بين أكثر المدن ذكاء في العالم لذا جاءت عضويتنا التأسيسية للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية إضافة إلى إطلاق مسرع التكنولوجيا المالية اليوم لتمكين مركز دبي المالي العالمي من قيادة التطورات المبتكرة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتوجيه دفة اقتصاداتنا نحو آفاق جديدة تماما.

وبين سوشيل سالوجا مدير تنفيذي أول لقسم الخدمات المالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لدى أكسنتشر أن مركز دبي المالي العالمي يتميز بأنه مؤهل لأن يصبح وجهة إقليمية للتكنولوجيا المالية.

وأوضح أنه من خلال الجمع بين البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية للاضطلاع بالأفكار والتعاون والشراكة يساعد المركز كل الأطراف على الارتقاء بقطاع الخدمات المالية إذ سيعمل برنامج المسرع على تحديد أفضل رواد الأعمال في قطاع الخدمات المالية ومنحهم فرصة نفاذ فريدة إلى عملاء وممولين محتملين.

وأفاد بيان صحافي صدر عن مركز دبي المالي اليوم بأنه تم اختيار أكسنتشر لإدارة وتشغيل مشروع مسرع مركز دبي المالي العالمي نظرا إلى خبرتها في بناء وتشغيل مختبرات ابتكار للتكنولوجيا المالية في لندن و نيويورك و هونغ كونغ.

وأكد أن هذا المسرع الجديد يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير منظومة دولية للتكنولوجيا المالية من شأنها أن تلبي احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بما يتماشى مع "خطة دبي 2021" و"استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2024" .

لفت البيان إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق سيصبحان أول المؤسسات المالية المحلية التي تنضم إلى برنامج مسرع الأعمال في حين سيكون بنك "إتش إس بي سي" وشركة "فيزا" أول شركات الخدمات المالية الدولية المنضمة للبرنامج.