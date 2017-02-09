بورصتا الإمارات تهبطان بعد نتائج ضعيفة وسوق الكويت تتراجع في تعاملات متقلبة

(رويترز) - ضغطت نتائج مالية ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي على سوقي الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس بينما تراجعت بورصة الكويت في جلسة أخرى من التعاملات المتقلبة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة إلى 3683 نقطة متراجعا من مستوى مقاومة فنية رئيسي عند 3737-3738 نقطة وهو ذروته في يناير كانون الثاني.

وهوى سهم العربية للطيران 8.6 في المئة في تداول كثيف على غير المعتاد بعدما سجلت شركة الطيران المنخفض التكلفة خسارة صافية عائدة للمساهمين بلغت 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) مقابل صافي ربح قدره 55.9 مليون درهم قبل عام.

وتوقع محللون لدى المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين أن تحقق العربية صافي ربح قدره 131.5 مليون و127.9 مليون درهم على الترتيب. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع سبعة في المئة لعام 2016 انخفاضا من تسعة في المئة لعام 2015 مشيرا إلى أوضاع صعبة في قطاع الطيران الإقليمي.

وهبط سهم الاتحاد العقارية 6.2 في المئة بعدما سجلت شركة التطوير العقاري المتوسطة الحجم ربحا صافيا قدره 211.4 مليون درهم لعام 2016 بأكمله بانخفاض 51 في المئة عن 2015.

وفي أبوظبي تراجع سهم دانة غاز 1.9 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح للربع الأخير بلغ سبعة ملايين دولار انخفاضا من 134.2 مليون دولار في الفترة المماثلة قبل عام. ويرجع هذا الهبوط الحاد لأسباب من بينها أن الشركة حققت مكسبا استثنائيا من تسوية متعلقة بتحكيم دولي في الربع الأخير من 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز إن شركته لا تزال تواجه صعوبات في جمع مستحقاتها وبصفة خاصة من مصر وإنها لن تقوم بأي استثمارات جديدة هناك. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة.

وانخفض مؤشر سوق الكويت 1.1 في المئة في حجم تعاملات كبير بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة مماثلة في الجلسة السابقة. وقفز المؤشر 19 في المئة في يناير كانون الثاني وتأرجح في تعاملات متقلبة منذ ذلك الحين مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.

وتراجع سهم أجيليتي الكويتية للخدمات اللوجستية 6.7 في المئة بعدما قالت الشركة إنها تسعى لتسوية نزاع بقيمة 380 مليون دولار مع الحكومة العراقية في تحكيم دولي حول استثمارها في قطاع الاتصالات في العراق.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة. وهبط سهم جهينة للصناعات الغذائية 2.2 في المئة لكنه لا يزال مرتفعا 31.7 في المئة منذ يوم الأحد بعدما اشترى المستثمرون بكثافة أسهما في قطاع الغذاء الذي تضرر من هبوط قيمة الجنيه المصري.

وقفز سهم الحديد والصلب المصرية التي تسجل خسائر 9.9 في المئة في تداول مكثف غير معتاد بعدما قالت الشركة إنها وضعت خطة مبدئية لتطوير وتحديث بعض خطوط الإنتاج بتكلفة محتملة قدرها 200 مليون دولار. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الشركة إن مبيعاتها نمت 25.6 في المئة في الستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية شبه مستقر مع تجاوز الأسهم الخاسرة نظيراتها الرابحة من حيث العدد بمعدل 81 إلى 63.

وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.2 في المئة. وأغلقت أسهم نحو ثلثي شركات التأمين المدرجة على انخفاض مع هبوط سهم الأهلية للتأمين التعاوني خمسة في المئة.

وعلى الرغم من ذلك ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر سهم مدرج 1.1 في المئة مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت مجددا فوق 55.50 دولار للبرميل.

وصعد سهم جرير للتسويق 1.2 في المئة بعدما قالت شركة متاجر التجزئة إنها فتحت متجرا جديدا في المدينة بينما قفز سهم تهامة للإعلان 8.3 في المئة بعدما وافقت هيئة السوق المالية السعودية على الخفض المزمع لرأس مال الشركة المساهم به.