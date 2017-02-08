بورصة قطر ترتفع مع صعود بروة والسعودية تتراجع بفعل انخفاض النفط

(رويترز) - ارتفعت بورصة قطر اليوم الأربعاء بعدما تحولت شركة تطوير عقاري كبيرة إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي بينما دفع هبوط أسعار النفط البورصة السعودية للتراجع.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.7 في المئة مع صعود سهم بروة العقارية 8.3 في المئة في أكثف تداول له خلال عام ونصف العام. وسجلت الشركة صافي ربح فصلي بلغ 108 ملايين ريال (29.7 مليون دولار) مقابل خسارة قدرها 518 مليون ريال قبل عام. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لعام 2016 بواقع 2.5 ريال للسهم ارتفاعا من 2.2 ريال في 2015.

لكن سهم المتحدة للتنمية تراجع ثلاثة في المئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات نقدية للعام الماضي بواقع 1.25 ريال للسهم انخفاضا من 1.5 ريال في 2015. وسجلت الشركة صافي ربح في الربع الأخير بلغ 171.4 مليون ريال بزيادة 81 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية مع صعود سهم إعمار العقارية 1.5 في المئة وسهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 0.9 في المئة.

وحققت أسهم شركات الطاقة في أبوظبي أداء متفوقا قبيل إعلان النتائج المالية للربع الأخير والمتوقع غدا الخميس. وارتفع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اثنين في المئة وسهم دانة غاز 1.9 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة مع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 55 دولارا للبرميل. وتراجعت أسهم جميع شركات البتروكيماويات على قائمة المؤشر وعددها 14 شركة وهبط سهم نماء للكيماويات 5.3 في المئة مسجلا أسوأ أداء في القطاع بينما انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 2.4 في المئة.

وسجلت أسهم البنوك أيضا أداء ضعيفا مع هبوط سهم مجموعة سامبا المالية ذي الثقل في السوق 3.2 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة إلى 13228 نقطة لكن مستوى الإغلاق يقل كثيرا عن أعلى مستوى سجله المؤشر خلال الجلسة والذي بلغ 13411 نقطة.

وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 9.2 في المئة إلى 7.83 جنيه مصري لتبلغ مكاسبه على مدى الثلاث جلسات السابقة 34.5 في المئة. وارتفع سهم الصناعات الغذائية العربية (دومتي) 5.3 في المئة.

وتعرض قطاع الغذاء لضغوط شديدة بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حيث أدى هبوط قيمة العملة إلى ارتفاع كبير في تكلفة المواد الخام المستوردة وصعود التضخم وهو ما أضر بالقوة الشرائية للمستهلكين. لكن متعاملين قالوا إن بعض المستثمرين ينظرون الآن إلى القطاع بنظرة مختلفة.

وقال هاني مدحت محلل قطاع الغذاء لدى نعيم للسمسرة إن جهينة تعد نموذجا جيدا للقطاع نظرا لإجمالي هوامش أرباحها الجيدة.