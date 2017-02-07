ارتفاع أسهم مصر ودبي بدعم نتائج الشركات والكويت تواصل التراجع

(رويترز) - دفعت نتائج قوية بورصتي مصر ودبي للصعود اليوم الثلاثاء بينما واصلت سوق الأسهم الكويتية هبوطها بفعل بيع لجني الأرباح بعد صعود كبير الشهر الماضي.

وفي مصر قفز سهم بالم هيلز للتعمير 9.2 بالمئة إلى 3.08 جنيه بعدما بلغ صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي 235 مليون جنيه (12.7 مليون دولار) بعد حقوق الأقلية مقابل ربح قدره 169 مليون جنيه قبل عام متجاوزة توقعات كثير من المحللين. وزادت الإيرادات 89 بالمئة إلى ملياري جنيه.

وقال المحللون لدى نعيم للسمسرة في القاهرة إن إيرادات بالم هيلز فاقت توقعاتهم في حين سيسهم ارتفاع أسعار العقارات وتسارع البناء في السنوات الأخيرة في تعزيز صافي الربح في الأرباع القادمة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.2 بالمئة مع صعود أسهم أخرى. وقفز سهما الصناعات الغذائية العربية (دومتي) وجهينة للصناعات الغذائية بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة لكل منهما.

وقال وفيق داود المتعامل لدى بلتون للأوراق المالية إن الصناديق مازالت تنتظر الوقت المناسب لتكوين مراكز طويلة الأجل. وقفز المؤشر نحو 50 بالمئة منذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكن قيم التداول تقلصت في الأسبوعين الأخيرين.

وفي دبي ارتفع سهم سوق دبي المالي ثلاثة بالمئة بعدما سجلت شركة البورصة صافي ربح بلغ 78.5 مليون درهم (21.4 مليون ريال) في الربع الأخير أي خمسة أمثال مستواه قبل عام. وزادت الإيرادات الفصلية إلى 131.2 مليون درهم من 69.3 مليون درهم مع ارتفاع قيم التداولات بشكل كبير في أواخر العام الماضي بدعم من تعافي أسعار النفط.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية رغم تراجعه لوقت قصير في أوائل التعاملات.

وارتفع سهم دي.اكس.بي انترتنمنتس للحدائق الترفيهية التي لم تعلن بعد نتائجها المالية الفصلية 1.8 بالمئة.

ودفعت أسهم البنوك المؤشر العام لسوق أبوظبي للصعود 0.5 بالمئة. وارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني الذي من المتوقع أن يعلن نتائجه المالية يوم الخميس 3.5 بالمئة.

أداء ضعيف في الكويت والسعودية

وتراجع مؤشر سوق الكويت 1.8 بالمئة بفعل البيع لجني الأرباح في أحجام تعاملات كبيرة. وقفز المؤشر 19 بالمئة في يناير كانون الثاني لكنه الآن منخفض 5.2 بالمئة منذ 30 يناير كانون الثاني.

ويعتقد كثير من مديري الصناديق أن التقييمات لم تعد تدعم صعودا قويا من المستويات الحالية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع تجاوز الأسهم الهابطة نظيرتها المرتفعة بواقع 93 إلى 61. وتراجع سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية 1.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إن وحدة تابعة لها ستبدأ التشغيل التجاري لمستشفى جديد في مدينة حائل الأسبوع القادم. وتوقعت أن يتكبد المستشفى خسائر تشغيل بنحو 7.5 مليون ريال (مليوني دولار) في 2017.