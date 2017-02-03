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أسواق

السوق المالية السعودية تتيح الاستثمار المباشر للأفراد بالسوق الموازية

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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السوق المالية السعودية تتيح الاستثمار المباشر للأفراد بالسوق الموازية

كشف مدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل أن الاستثمار في السوق الموازية التي ستنطلق يوم 26 فبراير/شباط القادم سيكون متاحاً أمام الأفراد كما هو متاح للمؤسسات.

 

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن "العذل" قوله إنه بالإمكان فتح حساب استثماري للأشخاص الطبيعيين من السعودية وخارجها لدى مركز الإيداع بالسوق بعد استيفاء 4 شروط هي ممارسة الشخص صفقات بسوق لا تقل قيمها عن 40 مليون ريال. وأن لا يقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال عام. وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال عام. بالإضافة إلى أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية ( CME-1).

 

وأوضح "العذل" أن بإمكان الأفراد أيضاً الاستثمار في السوق الموازية بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

 

وأضاف أهم الفروقات بين السوق الرئيسة والسوق الموازية هي أن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسة هو 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية 10 ملايين ريال، كما يبلغ عدد المساهمين في الشركة المدرجة في الرئيسة 200 مساهم على الأقل، ولا يتطلب في الموازية أكثر من 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية للشركة المتوقعة لجميع المساهمين أكثر من 40 مليون ريال، و35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية أقل من 40 مليون ريال.

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