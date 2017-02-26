تحركات خليجية محدودة لكن سوق سعودية جديدة تصعد في أول يوم لها

(رويترز) - لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الخليجية عموما في معاملات هزيلة اليوم الأحد لكن سوقا سعودية جديدة بدأت نشاطها اليوم صعدت.

ارتفع المؤشر العام السعودي 0.1 بالمئة. وتواصل صعود صناديق الاستثمار العقاري الآخذة بالارتفاع منذ إدراج صندوق الجزيرة موطن ريت في منتصف فبراير شباط. وارتفع صندوق الجزيرة 9.8 بالمئة والرياض ريت 9.4 بالمئة.

وفي السوق الموازية السعودية الجديدة - حيث شروط الإدراج أقل تشددا من سوق الرياض الرئيسية - قفزت جميع الأسهم السبعة بالحد الأقصى اليومي البالغ 20 بالمئة. من بين تلك الأسهم أبو معطي للمكتبات ومطابع ومطاعم ريدان وشركة العمران للصناعة والتجارة.

وفي الدوحة ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة لكن سهم الملاحة القطرية تراجع 4.5 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسارة صافية مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية ربحا قدره 142.4 مليون ريال.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة في أقل حجم تداول له منذ 21 ديسمبر كانون الأول. وزاد سهم داماك العقارية 1.4 بالمئة إلى 2.91 درهم في معاملات كثيفة غير معتادة بعد أن فتحت الشركة في وقت سابق هذا الشهر ملعب جولف ومشروعا سكنيا في دبي تحت العلامة التجارية "دونالد ترامب".

وارتفع السهم فوق مستوى المقاومة الفنية عند ذروة ابريل نيسان 2016 البالغة 2.88 درهم. وصعد السهم من 2.17 درهم إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الخليج الأول 0.7 بالمئة. وكانت السوق الكويتية مغلقة في عطلة وطنية.

وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2 بالمئة لكنه نزل عن أعلى مستوياته للجلسة. وارتفع سهم بالم هيلز للتعمير 1.6 بالمئة بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إن الشركة ستحصل على قرض قيمته 852 مليون جنيه مصري (54 مليون دولار) من البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الوطني. وقالت الشركة لاحقا إنها تجري محادثات مع البنوك لكنها لم توقع اتفاقا.

في المقابل هوى سهم العربية لحليج الأقطان ثمانية بالمئة مع استمرار البيع الكثيف لجني الأرباح وفقد سهم جلوبال تليكوم 2.8 بالمئة.