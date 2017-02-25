"التمويل الأفريقية" تبرم صفقة صكوك على منصة ناسداك دبي للمرابحة

أبرمت مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) صفقة تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من خلال منصة المرابحة التابعة لناسداك دبي، البورصة المالية الدولية التي تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأُبرِمت هذه الصفقة بغرض تسهيل قيام مؤسسة التمويل الأفريقية بإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي تصدرها مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف. كما أن الصفقة تعد أول استخدام من جانب مؤسسة أفريقية لمنصة "ناسداك دبي للمرابحة".

ونتيجة للإقبال والاهتمام الذي أبداه المستثمرون،وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بلغ الاكتتاب في الإصدار الأولي من الصفقة البالغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي أكثر من الضعف، الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 150 مليون دولار أمريكي فضلاً عن حجم طلبات الاكتتاب النهائي بقيمة تقارب 230 مليون دولار أمريكي.

وإصدار الصكوك هو الصفقة الثانية لمؤسسة التمويل الأفريقية في مجال التمويل الإسلامي. وكانت المؤسسة قد قبلت تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي على مدار 15 عاماً من البنك الإسلامي للتنمية في عام 2015 وذلك بغرض تمويل المشروعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقامة في العديد من البلدان الأفريقية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وقال بانجي فيهيناتولا، أمين صندوق الشركات في مؤسسة التمويل الأفريقية: "أدت الاستعانة بمنصة ناسداك دبي للمرابحة الرائدة إلى تسهيل إصدار الصكوك بشكل كبير، الأمر الذي عزز قوة الطلب من المستثمرين الدوليين والإقليميين وساعدنا في زيادة حجم الإصدار المقترح ليصل في نهاية المطاف إلى 150 مليون دولار أمريكي. كما مكنّتنا المنصة من إبرام صفقات مرابحة على نحو سريع وفعال وميسور التكلفة إلى حد كبير مع ضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية".

وتعد الصكوك التي أصدرتها مؤسسة التمويل الأفريقية، في 24 يناير 2017، هي الإصدار الأعلى تصنيفاً لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق من جانب أي مؤسسة إفريقية. وقد مُنِحت موديز انفستورز سرفيس تصنيفاً ممتازاً غير مضمون A3 لصكوك المرابحة التي طُرِحت في اكتتاب خاص.

وشهدت منصة "ناسداك دبي مرابحة" منذ انطلاقها في عام 2014 إبرام صفقات يزيد إجمالي قيمتها عن 14 مليار دولار أمريكي لصالح قطاع عريض من المستخدمين من المؤسسات والأفراد. وجديرٌ بالذكر أن قيمة الصفقات قد ارتفعت بنسبة 37% في عام 2016 لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي في 2015.

جدير الذكر أن من بين المزايا المهمة التي توفرها المنصة عبر قنوات المرابحة البديلة شهادات السعر الثابت بدون هامش. وتستخدم المنصة شهادات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يجري إيداعها لدى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي (CSD).