تباين أداء البورصات العربية في أخر جلسات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، رغم صعود النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 1.4%.

ووفق وكالة الأناضول، قال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى "الفجر" للاستشارات المالية ومقرها مصر: "تفتقد أسواق الأسهم لمحفزات قوية تدعمها على الارتفاع بقوة، إذ سيطر التراجع على أداء 5 أسواق اليوم رغم صعود أسواق النفط".

وبحلول الساعة (11:22 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.43% إلى 56.64 دولاراً للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.4% إلى 54.34 دولاراً للبرميل.

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع الأناضول "ربما قد تعاود الأسواق نشاطها في الأسبوع القادم لا سيما مع بدء الشركات في عقد جمعيتها العمومية السنوية، للنظر في التوزيعات النقدية وهو ما سيحفز المستثمرين على الشراء مجدداً".

وهبطت بورصة مصر تحت وطأة ضغوط بيعية مكثفة، ونزل مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.29% 12240.53 نقطة مع هبوط أسهم مثل "جلوبال تيليكوم" بنسبة جاوزت 8% و"بلتون القابضة" بنحو 7.6%.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.31% إلى 5849.52 نقطة، مع نزول أسهم "الأسماك العمانية" و"جلفار للهندسة" و"المدينة تكافل" بنحو 3.23% و2.06% و1.98% على التوالي.

وانخفضت بورصة قطر مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.25% إلى 10925.4 نقطة، بفعل خسائر أسهم "أوريدو" بنسبة 3.79% و"قطر للتأمين" بنسبة 1.87% و"مصرف الريان" بنسبة 1.2%.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" 0.24% إلى 7046.17 نقطة، مع تراجع أسهم المواد الأساسية يتصدرها "سابك" بنسبة جاوزت 0.5%.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.49% إلى 1349.31 نقطة مع ارتفاع أسهم "جي أف اتش" بنسبة 2.63% و"الإثمار القابضة" بنسبة 2.56% و"البحرين الوطني" بنسبة 1.33%.

وصعدت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، وزاد المؤشر السعري بنسبة 0.25% إلى 6809.78 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.86% إلى 427.14 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 1.47% إلى 971.66 نقطة.

وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.27% إلى 2198.25 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنسب بين 0.34% و0.13%.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.34% إلى 4653.39 نقطة بفعل حراك إيجابي على بعض الأسهم القيادية يتصدرها "إشراق" بنسبة 1.77% و"اتصالات" بنسبة 1.35%.

فيما انخفض مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.33% إلى 3633.91 نقطة مدفوعا بخسائر أسهم "أرامكس" و"الاتحاد العقارية" و"دريك آند سكل" و"سوق دبي المالي" و"أرابتك" و"إعمار العقارية" مع تراجعهما بنسب بين 2.52% و0.13%.