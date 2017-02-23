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"أسواق المال الكويتية" توافق لأدبتيو على تنفيذ الاستحواذ على أسهم أمريكانا

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
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"أسواق المال الكويتية" توافق لأدبتيو على تنفيذ الاستحواذ على أسهم أمريكانا

(رويترز) - قالت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الخميس إن هيئة أسواق المال وافقت لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي على بقية أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

 

وقالت الاستثمارات الوطنية الكويتية في بيان لبورصة الكويت بالنيابة عن أدبتيو إن عدد أسهم شركة أمريكانا التي تقدم مالكوها بطلب قبول العرض يبلغ 107.071 مليون سهم تمثل 26.63 بالمئة من أسهم أمريكانا المصدرة.

 

 

كانت أدبتيو قالت في 14 فبراير شباط الحالي إنها قامت بتجميع 107.071 مليون سهم تمثل 26.63 بالمئة من أسهم أمريكانا ضمن عرض الاستحواذ الإلزامي الذي قدمته للمساهمين.

 

 

وكانت أدبتيو استحوذت في 20 أكتوبر تشرين الأول على حصة نسبتها 66.79 بالمئة في أمريكانا مقابل 711.5 مليون دينار (2.33 مليار دولار) بسعر 2.650 دينار للسهم الواحد.

 

 

والتزمت الشركة بعد ذلك بتقديم عرض إلزامي لشراء بقية أسهم أمريكانا بموجب قواعد قانون هيئة أسواق المال في الكويت.

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