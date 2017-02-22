أرابتك يرفع بورصة دبي وسهم تصنيع السعودية يقفز بعد صفقة

(رويترز) - ارتفع مؤشر سوق دبي اليوم الأربعاء مع صعود سهم أرابتك للبناء بعدما حصلت الشركة على الموافقة التنظيمية لزيادة رأسمالها بينما زاد سهم التصنيع الوطنية السعودية بفعل أنباء بيع جزء رئيسي من أنشطتها.

وقفز سهم أرابتك بالحد الأقصى اليومي 15 بالمئة إلى 0.97 درهم منتعشا من أدنى مستوى إغلاق له في خمس سنوات الذي سجله أمس الثلاثاء.

وقالت أرابتك إنها تلقت موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع على برنامج إعادة رسملة لكنها مازالت تخضع لانتهاء تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2016 وللموافقة النهائية من جانب الهيئة.

وتفاقمت خسائر أرابتك في الربع الأخير من العام الماضي وقال مجلس إدارتها إنه يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار).

وعزا مستثمر من المؤسسات بدبي الانتعاش القوى في سعر سهم أرابتك إلى متعاملي اليوم الواحد الذين يريدون تحقيق ربح سريع وقال إنه لا توجد عوامل أساسية تبرر الصعود.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى أسهم أخرى مما ساعد مؤشر سوق دبي على الصعود 2.4 بالمئة إلى 3646 نقطة في حجم تعاملات أعلى من المتوسط اليومي في عشرة أيام. وحقق المؤشر أكبر مكسب له في يوم واحد منذ 12 ديسمبر كانون الأول.

وزاد سهم إعمار العقارية الشركة المشيدة لأعلى برج في العالم 2.8 بالمئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 بالمئة مع صعود سهم دانة غاز 4.7 بالمئة. وتعرض السهم لضغوط في وقت سابق من الأسبوع بعد تعديل بالخفض لصافي ربح الشركة في 2016.

وفي السعودية قفز سهم التصنيع الوطنية بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة في تداول كثيف بعدما قالت الشركة إن وحدتها الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) أبرمت اتفاقا لبيع أنشطة ثاني أكسيد التيتانيوم المحلية والعالمية إلى ترونوكس لصناعة الكيماويات مقابل 6.274 مليار ريال (1.673 مليار دولار) نقدا وفي صورة أسهم جديدة.

وارتفعت أسهم شركات أخرى منتجة للبتروكيماويات مع تعافي العقود الآجلة لخام برنت ليلة أمس ليجري تداولها قرب 56.50 دولار للبرميل. وصعد سهم المتقدمة للبتروكيماويات 4.9 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة إلى 10953 نقطة متعافيا من أدنى مستوى له في الجلسة عند 10683 نقطة. وصعد سهم ازدان القابضة للتطوير العقاري 2.4 بالمئة محققا أفضل أداء في السوق.

لكن سهم البنك التجاري هبط 4.3 بالمئة بعدما شهد البنك انخفاضا كبيرا في صافي ربح 2016 بأكمله.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.1 بالمئة بفعل بيع لجني الأرباح مع استقرار الجنيه المصري قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية باعت أسهما مصرية أكثر مما اشترت. وباع الأجانب الأسهم في الأيام الماضية مع صعود الجنيه الذي جعل الأسهم المحلية أعلى تكلفة لحائزي الدولار وأتاح تحقيق مكاسب من فرق سعر الصرف.

وهوى سهم جلوبال تليكوم 7.9 بالمئة في تداول كثيف بعد تغريم الشركة المشغلة لخدمات الهاتف المحمول 60 مليون دولار في قضية بشأن وحدتها العراقية السابقة.