"الرمز كابيتال" صانعا لسوق الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية في "ناسداك دبي"

انضمت شركة "الرمز كابيتال" الإماراتية للوساطة المالية لبورصة ناسداك دبي اليوم لتصبح صانع سوق للأسهم وعقود الأسهم المستقبلية المدرجة في البورصة في إطار آخر مبادراتها لتوسعة وتنمية أسس التداول فيها.

وانضمت الرمز كابيتال ـ التابعة لمجموعة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ومقرهما أبوظبي ـ كعضو في ناسداك دبي للتداول بالأسهم في عام /2008/ وأصبحت أحد أبرز الأعضاء الذين يمارسون التداول بسوق عقود الأسهم المستقبلية للبورصة منذ افتتاحها في سبتمبر من العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال محمد المرتضى الدندشي العضو المنتدب للرمز كابيتال في تصريح صحفي له اليوم إن "الرمز" تشارك مع ناسداك دبي في تطوير الأدوات والتقنيات المالية المتقدمة، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل خطوة رئيسة وهائلة تجاه تنمية بيئة أسواق رأس المال لتصبح أكثر تطورا.

وأضاف أن صناعة السوق تعد من جهة آلية أساسية لأسواق رأس المال ومتطلب رئيس لتعزيز مستوى الكفاءة وكذلك زيادة نشاط الأسواق لتتسم بأفضل المعايير الرئيسة لتداول المؤسسات المالية ..ومن جهة أخرى تمهد المشتقات المالية الطريق لتنفيذ مختلف استراتيجيات الاستثمار بكفاءة ولابتكار منتجات مالية متنوعة.

وستحدد الرمز كابيتال ـ باعتبارها أحد صانعي السوق لدى ناسداك دبي ـ أسعار البيع والشراء في وقت متزامن لمجموعة مختارة من الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية وهو ما يعزز مستويات السيولة في الأسواق ويحفظ مصالح المستثمرين.

وتعد "الرمز كابيتال" ثالث صانع سوق ينضم إلى سوق العقود المستقبلية بالبورصة وكانت أعمالها تركز في بادئ الأمر على العقود المستقبلية لموانئ دبي العالمية واتصالات وستضيف أوراقا مالية أخرى في المستقبل القريب.

وأوضح جالين مور رئيس صناعة السوق والسيولة في شركة الرمز كابيتال أنه لن يكون بوسع الشركة خدمة عملائها فقط الذين يحتاجون إلى مزيد من السيولة والشفافية في تداول أسهمهم الأساسية ولكن ستوسع نطاق أعمالها لتتضمن العقود المستقبلية وعقود الخيارات وهذا يبرز التزام "الرمز" بأن تتصدر نمو أسواق رأس المال وتطورها في دولة الإمارات.

يذكر أن التداول في سوق العقود المستقبلية للأسهم لدى ناسداك دبي زاد بنسبة /1.1/ في المائة من /15/ ألفا و/508/ عقود في شهرها الأول من افتتاحها إلى /178/ ألفا و/976/ عقدا في الشهر الماضي.

وتتألف السوق حاليا من عقود مستقبلية للأسهم المفردة في تسع شركات مدرجة في الإمارات وهي إعمار العقارية و"دي إكس بي إنترتينمنتس" والاتحاد العقارية وبنك أبوظبي التجاري والدار العقارية وأرابتك القابضة وموانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي واتصالات.

وتقدم منصة "ناسداك" للمستثمرين الإقليميين والعالميين أدوات جديدة فريدة للاستثمار وحماية الثروات بما في ذلك التحوط من المخاطر والرفع المالي والقدرة على تحقيق أرباح عند انخفاض أسعار الأسهم وارتفاعها.