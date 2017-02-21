بورصة دبي تتراجع مع هبوط أرابتك ومصر تنتعش

(رويترز) - هبطت بورصة دبي اليوم الثلاثاء لتنزل عن مستوى دعم فني مع مواصلة سهم أرابتك للإنشاءات تراجعه بينما انتعشت البورصة المصرية من انخفاض بفعل عمليات بيع من المستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة إلى 3560 نقطة ليهبط عن مستوى الدعم الفني عند 3608 نقاط الذي سجله في منتصف فبراير شباط.

وهبط سهم أرابتك 6.7 بالمئة بعدما هوى بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة أمس الاثنين مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وقالت أرابتك قبل أسبوع إن صافي خسارتها تفاقم في الربع الأخير من العام الماضي وإن مجلس إدارتها يسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار).

وانخفض سهم سوق دبي المالي 5.3 بالمئة. وتضرر كثير من المستثمرين الأفراد جراء هبوط سهم أرابتك وإذا تخارجوا من السوق فإن عمولات سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة ربما تتضرر بدورها مع انخفاض أحجام التداول.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم اتصالات 2.2 بالمئة. وقالت الشركة إنها ستدفع للحكومة الاتحادية رسوم امتياز بواقع 30 بالمئة من الأرباح في الفترة من 2017 إلى 2021 وهي نفس النسبة التي دفعتها في 2016.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع صعود سهم الميرة للمواد الاستهلاكية 5.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إن صافي ربح 2016 ارتفع إلى 199.2 مليون ريال (54.7 مليون دولار) واقترحت توزيعات أرباح نقدية بواقع تسعة ريالات للسهم.

لكن سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) انخفض 5.1 بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 207 ملايين ريال مقابل توقعات كيو.ان.بي للخدمات المالية لربح قدره 241 مليون ريال. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح أقل.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة لكن سهم زين السعودية للاتصالات ارتفع 1.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إن الحكومة أصدرت رخصة موحدة تتيح لها تقديم جميع خدمات الاتصالات.

وحققت أسهم صناديق الاستثمار العقاري أداء قويا للغاية في أحجام تعاملات مرتفعة غير معتادة مع صعود الرياض ريت والجزيرة ريت بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 بالمئة بعدما تراجع 0.8 بالمئة في كل من الجلستين السابقتين. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب مازالوا يبيعون الأسهم. وباع الأجانب في الأيام الماضية مع صعود قيمة الجنيه المصري وهو ما جعل الأسهم المحلية أعلى تكلفة لحائزي الدولارات وأتاح تحقيق مكاسب من فرق سعر الصرف.

وقفز سهم بالم هيلز للتعمير 5.9 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاق تطوير مشترك بنظام تقاسم الإيرادات لبناء مجمع متكامل في محافظة الاسكندرية وسيجري إطلاق المشروع قبل نهاية العام