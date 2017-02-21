6 بنوك تنافس على دور في طرح أرامكو ببورصة الرياض

(رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

تنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن اتش.اس.بي.سي السعودية ومقره الرياض وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني واتش.اس.بي.سي قدم مقترحا إلى أرامكو في أوائل فبراير شباط وكذلك الأهلي المالية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال والرياض المالية وجي.آي.بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لسرية عملية تقديم العروض.

ولم ترد أرامكو فورا على طلب تعليق من رويترز.

وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.