6 بنوك تنافس على دور في طرح أرامكو ببورصة الرياض

(رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الثلاثاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.
تنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن اتش.اس.بي.سي السعودية ومقره الرياض وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني واتش.اس.بي.سي قدم مقترحا إلى أرامكو في أوائل فبراير شباط وكذلك الأهلي المالية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال والرياض المالية وجي.آي.بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.
وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لسرية عملية تقديم العروض.
ولم ترد أرامكو فورا على طلب تعليق من رويترز.
وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.المزيد من أخبار السعودية
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
6 آلاف درهم رسوم تعليم الوافدين في مدارس أبوظبي بجميع المراحل
كشف النقاب عن الألماسة الأندر والأنقى في العالم | نمط الحياة | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس