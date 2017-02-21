بورصة دبي وناسداك توقعان اتفاقا للتعاون في مجال تقنيات الأسواق المالية

وقعت بورصة دبي وناسداك اتفاقا للتعاون في مجال تقنيات الأسواق المالية لتنفيذ عملية تطوير شاملة لتقنيات التداول والتقاص في أسواق المال بدبي بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي.

وتتولى ناسداك بموجب الاتفاق توفير نظام تداول متعدد الفئات "INET"؛ أو ما يعرف باسم نظام ناسداك لمطابقة الأوامر؛ والذي يتيح التداول على فئات متعددة من الأصول.

كما ستوفر ناسداك نظاما متطورا للتقاص والإيداع المركزي للأوراق المالية وستتوفر تلك النظم مجتمعة ضمن حزمة التقنيات المالية لناسداك الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء وسرعة ومرونة تلك النظم، حسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ومن المتوقع اكتمال عملية تطوير البنية التقنية أوائل عام 2019، بما يمهد الطريق أمام تطبيق خطوات تطويرية عدة في سوق دبي المالي بما في ذلك إطلاق شركة التقاص المركزي.

وأكد سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي حرص بورصة دبي منذ تأسيسها على توفير أفضل حلول وتقنيات الأسواق المالية لسوق دبي المالي الأمر الذي وضع السوق في صدارة البورصات الإقليمية وعزز من مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

ورحب كاظم بالتعاون مع ناسداك لتنفيذ عملية تطوير شاملة للنظم التقنية المستخدمة في السوق بما يوفر لكافة فئات المتعاملين بنية أساسية عالمية المستوى ويمكن بورصة دبي من استحداث العديد من الأدوات المالية والمنتجات من خلال منصة تقنية فائقة التطور.

ولفت إلى أن عملية التطوير المرتقبة تدعم جهود بورصة دبي لتعزيز النمو من خلال تطوير خدمات ما بعد التداول وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية للسوق من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستنعكس إيجابا أيضا على بورصة ناسداك دبي نظرا لقيامها بتنفيذ الجانب الأكبر من أنشطة التداول والتقاص فيها من خلال منصة مشتركة مع سوق دبي المالي.

من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي "إن تكنولوجيا ناسداك لعبت دورا كبيرا في تمكين نجاحاتنا حتى الآن بما في ذلك أسواق الأسهم والعقود المستقبلية للأسهم وأنشطة التقاص المركزي ونتطلع إلى زيادة توسيع نطاق عروض منتجاتنا وأسواقنا وخدماتنا الأخرى بدعم من التحسينات التكنولوجية التي تتسم بالكفاءة والفعالية".

وأعرب جيمس مارتن، المدير الإقليمي لناسداك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن فخره لتولي ناسداك توفير الدعم التقني لبورصة دبي في مسعاها للقيام بعملية تطوير شاملة للبنية التقنية عبر تطبيق تقنيات الجيل التالي من نظم التداول والتقاص ".

ولفت إلى أن عملية التطوير الشاملة من قبل بورصة دبي ستقدم لأسواق المال العالمية إشارة جديدة على سعي دبي الحثيث لتعزيز نجاحات أسواقها المالية والانتقال بها إلى المستوى التالي من التطور.

بدوره قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي إن السوق يحرص على الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة بما يتواكب مع سعيه من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأعرب عن تطلعه لإنجاز عملية التطوير الشاملة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مجددا مع ناسداك الشريك التقني لبورصة دبي وسوق دبي المالي منذ سنوات عديدة الأمر الذي من شأنه تهيئة البنية الأساسية للسوق لمرحلة جديدة من النمو المستدام وترسيخ مكانته باعتباره الخيار المفضل للشركات والمستثمرين في المنطقة.

ويتم استخدام تقنيات الأسواق المالية التي تطورها شركة ناسداك والتي تشمل التداول التقاص والتسوية والإيداع ونظم رقابة السوق من قبل ما يزيد على 100 بورصة حول العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية والجنوبية أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.