Arabian business
أسواق

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي

أريبيان بزنس
الخميس، 2 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي

نجحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إصدار صكوك مدتها /10/ سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي حيث لاقت قبولا واسعا في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

 

وسيتم إدارج الصكوك في بورصة ناسداك دبي إذ تعد هذه الصكوك الإصدار الأول من المنطقة في العام الحالي والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في عام /2014/.

 

وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات،  أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت نسبتها /26/ في المائة من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا و/15/ في المائة من آسيا كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة /58/ في المائة من إجمالي الاكتتاب ونسبة واحد في المائة لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.

 

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تصريح صحافي له إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكس مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها في توفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.

 

وتعد مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية ـ التي تأسست عام /2006/ ـ الذراع الاستثماري الرئيس لحكومة دبي وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

 

كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات وتركز كذلك على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.

 

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة حيث تضم هذه القطاعات الخدمات المالية والنقل والصناعة والطاقة والعقار والانشاءات والضيافة والترفيه.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"ناسداك دبي" ترحب باعتراف الاتحاد الأوروبي بإطار العمل التنظيمي لدبي للخدمات المالية

دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد تؤسسان صندوقاً للاستثمار العقاري

"ناسداك دبي" و بورصة عمان توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك

تسارع زيادة حجم تداول العقود المستقبلية للأسهم لدى ناسداك دبي في نوفمبر

تعليقات

المزيد في أسواق

تحركات محدودة ببورصات الخليج والبنوك الكبيرة تضغط على أبوظبي

الدولار بصدد أسوأ يناير في 30 عاما بعد تصريحات لترامب

أداء ضعيف للأسواق العربية المنكشفة على التدفقات الأجنبية

بورصات السعودية والكويت ومصر تتراجع ودبي تصعد بدعم أرامكس

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

يورك برانديس مديرا عاما جديدا لفندق باب القصر أبو ظبي

عرّاب قرارات الرئيس الأمريكي يصبح وزيرا للعدل رغم اتهامه بالعنصرية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »