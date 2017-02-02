مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تنجح في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي

نجحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إصدار صكوك مدتها /10/ سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي حيث لاقت قبولا واسعا في أوساط المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم ما أسفر عن تقديم طلبات تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وسيتم إدارج الصكوك في بورصة ناسداك دبي إذ تعد هذه الصكوك الإصدار الأول من المنطقة في العام الحالي والثاني لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بعد إصدارها الأول في عام /2014/.

وأوضح بيان صحافي صدر عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن المستثمرين الدوليين سجلوا مشاركة قوية بلغت نسبتها /26/ في المائة من الإصدار الذي اكتتب عليه المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا و/15/ في المائة من آسيا كما بلغت نسبة مشاركة المستثمرين على مستوى المنطقة /58/ في المائة من إجمالي الاكتتاب ونسبة واحد في المائة لمستثمرين من باقي أنحاء العالم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تصريح صحافي له إن الاهتمام والمشاركة الواسعة في الإصدار يعكس مدى ثقة المستثمرين العميقة في قدرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وكفاءتها والتزامها في توفير أساس ثابت لا يتزعزع لدعم مسيرة النجاح المتواصلة في إمارة دبي.

وتعد مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية ـ التي تأسست عام /2006/ ـ الذراع الاستثماري الرئيس لحكومة دبي وهي مكلفة بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات وتركز كذلك على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة وإمارة دبي على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عددا من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة حيث تضم هذه القطاعات الخدمات المالية والنقل والصناعة والطاقة والعقار والانشاءات والضيافة والترفيه.