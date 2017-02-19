كيبكو الكويتية تستكمل إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

(رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد إنها استكملت بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل عشر سنوات مبينة أن الاكتتاب في السندات الجديدة فاق المطلوب بمقدار أربع مرات.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن هذا الإصدار يأتي "في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولار أمريكي بالتزامن مع عطاء لسنداتها التي تستحق في عام 2019."

وتحمل السندات الجديدة سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.5 بالمائة .

وقال البيان "حظيت شركة المشاريع (كيبكو) بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية شملت مراكز رئيسية عبر هونج كونغ وسنغافورة ولندن وذلك بالتزامن مع فترة العطاء وقبل إطلاق السندات لأجل عشر سنوات."

وأضاف "كان نجاح الصفقة واضحا عبر تقليص السعر التوجيهي الأولي لسندات شركة مشاريع الكويت بنسبة كبيرة وصلت إلى 37.5 نقطة أساس لسعر الإصدار النهائي مما يعكس تقدير المستثمرين العالميين والإقليميين لجودة الائتمان الذي تتمتع به الشركة في ظل فترة ناشطة للإصدارات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."