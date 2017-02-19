Arabian business
أسواق

أسهم البنوك تدعم قطر وهبوط بورصتي الإمارات

أريبيان بزنس
الأحد، 19 فبراير 2017
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أسهم البنوك تدعم قطر وهبوط بورصتي الإمارات

(رويترز) - تباين أداء أسواق الخليج اليوم الأحد ففي حين صعدت بورصة قطر بفضل دعم القطاع المصرفي نزلت بورصتا الإمارات بفعل البيع لجني الأرباح.

 

وارتفع مؤشر قطر 0.6 بالمئة بفضل صعود أكبر بنك مدرج في البورصة بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.

 

ونزل مؤشر دبي 0.5 بالمئة مدفوعا للهبوط بخسائر سهم أرابتك للتشييد التي بلغت 2.9 بالمئة ودريك آند سكل 1.8 بالمئة.

 

وصعد سهم شعاع كابيتال 3.1 بالمئة بفضل التفاؤل إزاء استراتيجية الاستثمار الجديدة التي أعلنتها الشركة الشهر الجاري وتشمل صفقات استحواذ.

 

ودفعت أسهم الشركات الكبرى بورصة أبوظبي للهبوط 0.3 بالمئة وفقد سهم بنك الخليج الأول 1.1 بالمئة واتصالات 0.5 بالمئة.

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