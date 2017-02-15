ارتفاع معظم بورصات الخليج ومصر تنزل عن مستوى دعم فني

(رويترز) - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء مع صعود الأسهم العالمية بينما واصلت البورصة المصرية تراجعها بفعل بيع لجني الأرباح لتنزل عن مستوى دعم فني.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة مع صعود سهم دار الأركان للتطوير العقاري 2.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد سهم السعودية للكهرباء 2.7 بالمئة.

وارتفع سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 1.1 بالمئة رغم قول الشركة إن مجلس إدارتها اقترح توزيعات أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم للنصف الثاني من 2016 انخفاضا من ثلاثة ريالات للسهم قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم أرابتك للبناء 5.6 بالمئة إلى 1.02 درهم وكان الأكثر تداولا في السوق. ورغم ذلك تعافى السهم من تراجع مبكر عند 0.97 درهم.

وهوى سهم أرابتك بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة في الجلستين السابقتين بعدما اتسعت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي وقالت إن مجلس إدارتها يسعى للحصول على موافقة المساهمين على إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليون درهم.

وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعا 0.3 بالمئة بعدما جاء صافي ربح الشركة للربع الأخير عند الحد الأعلى للتوقعات. وسجلت إعمار ربحا بلغ 1.61 مليار درهم ارتفاعا من 1.03 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2015 بينما زادت الإيرادات 16 بالمئة.

وتوقعت سيكو البحرين أن تحقق إعمار ربحا فصلية قدره 1.32 مليار درهم بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس ربحا يبلغ 1.64 مليار درهم. لكن الربح تدعم بفعل عكس مخصص بقيمة 301 مليون درهم تم تجنيبه قبل عام لتغطية خسائر حريق في فندق لإعمار.

وقفز سهم سوق دبي المالي 4.1 بالمئة. وحقق السهم أداء قويا في حجم تداول مرتفع غير معتاد على مدى الجلسات القليلة الماضية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الوطني 2.5 بالمئة وسهم بنك الخليج الأول 2.3 بالمئة. وسيندمج البنكان في الأول من أبريل نيسان.

لكن سهم مصرف أبوظبي الإسلامي تراجع 0.8 بالمئة بعدما سجل البنك انخفاضا بلغ 4.7 بالمئة في ربح الربع الأول من العام متوافقا مع توقعات المجموعة المالية هيرميس.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 بالمئة إلى 12448 نقطة لينزل عن مستوى الدعم الفني عند 12578 نقطة الذي سجله في أوائل فبراير شباط.

ويبدو أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنا في ظل عودة المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية لكن مديري صناديق قالوا إن السوق معرضة لجني الأرباح بعد صعودها القوي منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وقفز سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 7.6 بالمئة بعدما قالت الشركة إنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 87.63 بالمئة.