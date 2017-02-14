ارتفاع بورصتي الإمارات بدعم نتائج وأنباء وتراجع السعودية ومصر

(رويترز) - ارتفعت بورصة دبي اليوم الثلاثاء بفضل نتائج مالية وأنباء أخرى لشركات بينما صعدت سوق أبوظبي مدعومة بأرباح بنك الاتحاد الوطني وتحكيم دولي في صالح دانة غاز.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال 6.9 في المئة بعدما هبط بنحو ثمانية في المئة في الدقائق الأولى من جلسة التداول.

وسجلت شركة المقاولات خسارة صافية بلغت 490 مليون درهم (133.5 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقابل ربح قدره 14.7 مليون درهم قبل عام.

ولكن بعد استجابة مبدئية لتلك الأنباء ركز المستثمرون على بيان الشركة الذي تضمن أنها تدرس مقترحا إصدار حقوق بقيمة 500 مليون درهم في صورة أسهم لمستثمر استراتيجي في إطار خطة تحول وإعادة هيكلة لرأس المال وأنها تلقت عرضا ملزما للمشاركة من شركة استثمار محلية.

وارتفع سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس 2.8 في المئة بعدما سجلت الشركة إيرادات بلغت 75.9 مليون درهم في عامها الأول من تشغيل متنزهات ترفيهية. لكن الشركة سجلت خسارة صافية بلغت 485 مليون درهم في 2016 مقابل خسارة قدرها 111 مليون درهم في 2015.

وقفز سهم شعاع كابيتال 5.8 في المئة بعدما قلصت الشركة صافي الخسائر الفصلية العائد للمساهمين إلى 18.9 مليون درهم مقابل خسارة بلغت 161.8 مليون درهم قبل عام.

لكن سهم أرابتك للبناء هوى بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي بعدما أعلنت الشركة أمس الاثنين تكبد خسارة صافية كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مع صعود سهم دانة غاز 6.4 في المئة. وقالت الشركة إن كونسورتيوم تشارك فيه فاز بحكم من محكمة لندن للتحكيم الدولي يتضمن حصوله على 121 مليون دولار في نزاع مع حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. ورفضت هيئة التحكيم أيضا جميع المطالبات المقابلة التي تقدمت بها حكومة كردستان العراق ضد الكونسورتيوم.

وصعد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.1 في المئة بعدما سجل المصرف زيادة بلغت 29 في المئة على أساس سنوي في صافي الربح الفصلي. واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية بواقع 20 في المئة لعام 2016 بدون تغيير عن 2015.

وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الكويت 1.4 في المئة إلى 6751 نقطة في تداول مكثف. وصعد سهم زين للاتصالات 3.2 في المئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة في تعاملات هزيلة. وشكلت أسهم البنوك أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع أسهم عشرة بنوك من 12 بنكا مدرجا. وانخفض سهم بنك الجزيرة 1.8 في المئة مسجلا أسوأ أداء على المؤشر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 في المئة إلى 12504 نقاط بفعل جني للأرباح.

وهبط سهم المصرية للاتصالات 8.2 في المئة وسهم النساجون الشرقيون 8.1 في المئة.

وأغلقت بورصة قطر بمناسبة عطلة عامة.