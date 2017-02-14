دائرة الأراضي والأملاك و"ناسداك دبي" توقعان مذكرة لتسهيل الإدراجات المتعلقة بالقطاع العقاري

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي و بورصة "ناسداك دبي" اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة بالبورصة فضلا عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل عملية الاتصالات بين الدائرة و "ناسداك دبي" فيما يتعلق بالأمور الإدارية التي تقدم الدعم للكيانات التي تدرس الإدارج أو الكيانات المدرجة بالفعل.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريح صحفي له اليوم، إن المذكرة تتماشى مع رؤية الدائرة الهادفة إلى ترسيخ دبي كوجهة عقارية رائدة عالميا مع التركيز على الابتكار والثقة والسعادة.

وأضاف أن الجانبين سيساهمان في دعم طموحات شركات القطاع الخاص لا سيما العاملة في مختلف الأنشطة العقارية مما ترغب في تسجيل حضور متميز لها في السوق من خلال إدراج أسهمها في البورصة الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في اقتصاد دبي المحلي والارتقاء بالمصداقية وترسيخ الشفافية في القطاع العقاري.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لـ "ناسداك دبي" إن علاقات البورصة الوثيقة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يؤكد التزامها بزيادة تحسين البيئة قبل الإدارج وبعده بالنيابة عن المصدرين فيما يتعلق بالشؤون العقارية.

وشدد على أن ناسداك دبي تلتزم بمواصلة حوار إيجابي مع قطاع كبير من المؤسسات الحكومية التي ترتبط بشركاتها المدرجة لديها في ظل جذبها لمزيد من الكيانات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال.