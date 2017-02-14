أسواق المال الإماراتية: معدل التداول اليومي يقفز الى 1.6 مليار درهم منذ بداية 2017

ارتفع معدل التداول اليومي في أسواق المال الإماراتية إلى 1.6 مليار درهم منذ بداية العام 2017 وحتى تاريخ 9 فبراير الجاري ، في خطوة تعكس تواصل تدفق السيولة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على الأسهم سواء الإستثمارية أو تلك التي توصف بانها مخصصة للمضاربة.

ووفقا لتحليل لوكالة أنباء الامارات فقد بلغ اجمالي قيمة الصفقات المبرمة في سوقي ابوظبي ودبي الماليين خلال 27 جلسة نحو 43.4 مليار درهم، منها 31 مليار درهم سجلت في شهر يناير الماضي .ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوق دبي المالي خلال فترة الرصد نحو 30.4 مليار درهم تقريبا في حين بلغت في سوق أبوظبي للاوراق المالية 13 مليار درهم.

وقال وسطاء في السوق إن نسبة كبيرة من التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري جرى تمويلها بموجب تسهيلات الهامش وهي الخدمة التي شهدت اقبالا كبيرا من المستثمرين خلال العامين الماضيين ويعد الانشط منذ تدشينها في عام 2008 من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع.

وأكد وليد الخطيب الخبير المالي أن اسواق المال الإماراتية شهدت تحسنا منذ الربع الاخير من العام 2016 وواصلت صعودها مع بداية العام الجاري ,مشيرا الى أن تعاملات الفترة من يناير الماضي وحتى الثلث الأول من شهر فبراير الحالي شهدت دخول سيولة مؤسسية بهدف الحصول على التوزيعات التي تعد مجزية بحسب ما أعلنت عنه العديد من الشركات المدرجة حتى الآن.

وتجاوزت قيمة التوزيعات المقترحة التي اعلنت عنها مجالس ادارات أكثر من 21 شركة أكثر من 17 مليار درهم وتراوحت نسبتها بين 10 الى 100% وتعد أعلى نسبة عائد على الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط.

وسُجل الجزء الاكبر من السيولة التي تم ضخها في الأسواق المالية لصالح أسهم قطاع العقار والإنشاءات الذي وصلت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 10 مليارات درهم تلاه قطاع البنوك بتداولات قيمتها 8.4 مليار درهم تقريبا.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطا فقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على سهم مجموعة "جي أف اتش" وهي من الشركات ذات الادارج المزدوج في سوق دبي المالي 5.2 مليار درهم خلال 27 جلسة .أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تصدر سهم إشراق القائمة بتداولات تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم.