أرابتك يهبط ببورصة دبي وتباين أسواق الأسهم الأخرى بالمنطقة

(رويترز) - دفع هبوط سهم أرابتك بورصة دبي للتراجع اليوم الاثنين بعدما تكبدت شركة البناء صافي خسائر أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.8 بالمئة مسجلا أكبر هبوط له في يوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول 2015 بعدما هوى سهم أرابتك بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة في أعقاب خسارة صافية بلغت 2.95 مليار درهم (803 ملايين دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

تجاوز ذلك بكثير توقعات المجموعة المالية هيرميس لخسارة قدرها 272.8 مليون درهم وفاق خسارة الشركة في العام السابق التي بلغت 403.74 مليون درهم.

وقالت أرابتك إن مجلس إدارتها وافق على مقترح بإعادة هيكلة رأس المال وإصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار درهم منتظرا موافقة المستثمرين في الاجتماع العام القادم للمساهمين.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب للسمسرة لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية لرويترز إنه يعتقد أن خسارة أرابتك ترجع إلى الإجراءات التي اتخذت في الكيانات شبه الحكومية.

وتابع "يرجع هذا التباطؤ إلى الفحص الفني بين آيبيك ومبادلة. بحثوا وضع الوحدات التابعة لآبار ومن بينها أرابتك وأجبروها على تجنيب المخصصات الصحيحة لخفض القيمة للبدء بسجل نظيف."

وفي يناير كانون الثاني دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر أذرعها الاستثمارية مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لإقامة كيان باسم مبادلة للاستثمار بهدف تدعيم ماليتها في حقبة هبوط أسعار النفط.

وهبط سهم الخليج للملاحة 3.6 بالمئة رغم تحقيق شركة النقل البحري زيادة 20 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير وفقا لحسابات لرويترز. وبلغ صافي الربح لعام 2016 بأكمله 136.6 مليون درهم أي نحو ستة أمثال 2015.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مع هبوط سهم إشراق العقارية بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة بعدما تحولت الشركة لتسجيل خسارة صافية بلغت 575 مليون درهم في 2016 بأكمله مقابل صافي ربح قدره 1.61 مليون درهم في 2015.

وقالت شركة التطوير العقارية متوسطة الحجم إنها جنبت مخصصات بلغت 593 مليون درهم لتغطية خفض قيمة أراض في 2016.

وتراجع سهم دانة غاز التي أعلنت هبوطا في الأرباح الأسبوع الماضي 7.8 بالمئة.

السعودية ومصر

زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة في تعاملات هزيلة مع تجاوز الأسهم الرابحة لتلك الخاسرة بواقع 95 إلى 52.

وارتفعت أسهم معظم شركات البتروكيماويات متوسطة الحجم مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 56.50 دولار للبرميل. وصعد سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 2.9 بلمئة.

وزاد سهم فواز الحكير 4.1 بلمئة بعدما أعلنت شركة متاجر الملابس وإدارة مراكز التسوق عن تعيين أتول سينج رئيسا تنفيذيا لها من أول ابريل نيسان.

وارتفع سهم الخطوط السعودية للتموين 2.3 بالمئة بعدما وقعت الشركة عقدا بقيمة 44 مليون ريال (11.7 مليون دولار) مع الخطوط الجوية السعودية لبناء وإدارة صالة لركاب الدرجة الأولى في مطار القاهرة الدولي. والعقد مدته خمس سنوات وسيظهر الأثر الإيجابي للصفقة في النتائج المالية للربع الثاني من 2017.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مع تراجع 80 بالمئة من الأسهم الأكثر تداولا في السوق. وانخفض سهم المجموعة المالية هيرميس 2.6 بالمئة.

وتفوقت أسهم شركات الأغذية بفعل أنباء أنها ستستفيد من مصادر جديدة لشراء السكر محليا. ومن المنتظر أن يبدأ مصنع النوران للسكر عمليات التشغيل في مايو أيار وسيكون أكبر خط إنتاج لسكر البنجر في مصر بطاقة تبلغ 14 ألف طن يوميا.

وقفز سهم الصناعات الغذائية العربية (دومتي) 8.5 بالمئة بينما ارتفع سهم جهينة للصناعات الغذائية 2.7 بالمئة.

وشهدت مصر أزمة سكر في الأشهر الماضية وسيطرت الحكومة على مخزوناته لمواجهة ما قالت إنه حمى تخزين من التجار وسط ارتفاع الأسعار في ظل نقص العملة الصعبة في البلاد.