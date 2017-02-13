سوق أبوظبي العالمي يحصل على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

حصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، متمثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" بعد إجازة فريق خبراء التقييم التابع للمنظمة سوق أبوظبي العالمي كهيئة تنظيمية ورقابية ملتزمة بشكل كامل بالمعايير المرجعية الدولية للتعاون الفعال العابر للحدود، والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية.

وتعد مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بمثابة إطار عمل عالمي لتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والرقابية، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على ثقة المستثمرين. ويؤكد توقيع سوق أبوظبي العالمي لهذه المذكرة الدولية التي تجمع 112 هيئة تنظيمية عالمية، على التزامه الراسخ ببناء وتطوير علاقات تعاون قوية وفعالة مع الهيئات العالمية ومختلف الأطراف المعنية فيما يتصل بالشؤون التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية العابرة للحدود، كما يعكس حصول السوق على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ما يحظى به من تقدير ومكانة كبيرين في أوساط المجتمع المالي العالمي كمركز مالي دولي متكامل ومتميز.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: " نحن فخورون بإشادة منظمة عالمية رائدة بحجم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بالمعايير التنظيمية المتميزة لسوق أبوظبي العالمي. ونؤكد من جانبنا كمركز مالي دولي وهيئة رقابة مالية على التزامنا المستمر بتعزيز فعالية إطار عمل مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بما يتيح فعالية واستدامة التعاون وتبادل المعلومات حول مختلف الشؤون الرقابية والتنظيمية بين كافة الهيئات التنظيمية العالمية الموقعة على المذكرة. ونتطلع للعمل الوثيق مع كافة الأطراف المعنية للحفاظ على ثقة الأسواق المالية، وتعزيز الأنشطة العابرة للحدود، ودعم نمو وازدهار الخدمات المالية حول العالم".

يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي انضمت لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" في فبراير 2016. ويأتي الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة ليؤكد التزام السلطة بتطبيق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة الفعالة في وضع المعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار المالي وتكامل الخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة.

نبذة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية:

1. تعد المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية "IOSCO" (www.iosco.org)، منظمة عالمية رائدة في وضع أطر التعاون والتكامل بين هيئات الأوراق المالية والهيئات التنظيمية العالمية، وهي منظمة معترف بها عالمياً كجهة معتمدة لوضع المعايير العالمية للهيئات التنظيمية المعنية بالأوراق المالية والأسواق المالية. وتسهم عضوية المنظمة في تنظيم عمل أكثر من 95% من الأسواق المالية العالمية في أكثر من 115 هيئة تنظيمية عالمية، كما تشهد تنامي مستمر في عدد الأعضاء الجدد.

2. يعد مجلس إدارة المنظمة الكيان المنظم والواضع للمعايير العالمية، ويتكون من 34 هيئة تنظيمية عالمية.

3. تسهى المنظمة لتحقيق عدة أهداف تشمل:

• تعزيز التعاون لتطوير وتنفيذ ونشر الالتزام بتبني المعايير العالمية المحددة ذات الصلة بالشؤون التنظيمية، والرقابة والامتثال بهدف حماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة وفعالية وشفافية الأسواق، ومعالجة المخاطر النظامية.

• تعزيز حماية المستثمرين والارتقاء بمستويات ثقتهم في نزاهة الأسواق المالية، وذلك عبر تفعيل وتحسين جوانب تبادل المعلومات وسبل التعاون بين كافة الأطراف المعنية حول سوء الممارسات، الرقابة على الأسواق والوسطاء.

• تفعيل مجالات تبادل المعلومات على المستويات العالمية والاقليمية للمساهمة في تشارك الخبرات، وتطوير الأسواق، وتعزيز البنية التحتية، وتطبيق الأنظمة المناسبة.