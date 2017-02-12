بورصة السعودية ترتفع بدعم النفط والكويت تنتعش لكن مصر تتراجع

(رويترز) - دفعت أسهم البتروكيماويات والبنوك البورصة السعودية للصعود اليوم الأحد بعدما ارتفعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي بينما كانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة مع صعود نحو ثلاثة أرباع أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة بعدما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة مرتفعة 1.9 بالمئة عند 56.70 دولار للبرميل. وقفز سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 5.5 بالمئة وكان الرابح الأكبر في القطاع.

وامتدت المعنويات الإيجابية إلى قطاعات أخرى مع صعود أسهم البنوك. وزاد سهم بنك ساب 3.8 بالمئة.

وارتفع سهم المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال 2.2 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها بادلت 90 بالمئة من أسهمها في يورو ديزني مع حصة في والت ديزني محققة ربحا صافيا قدره 61 مليون دولار من الصفقة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي 8.6 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي قالت سوق دبي المالي التي تدير بورصة الإمارة إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي قفز لخمسة أمثاله قبل عام.

وارتفع سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 5.3 بالمئة بعدما أعلنت الشركة التي تتخذ من البحرين مقرا أن إحدى وحداتها جمعت 50 مليون دولار لأحد صناديقها وأن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك في نتائجها المالية للربع الأول من العام.

وصعد سهم دبي للاستثمار 1.6 بالمئة بعدما استحوذت وحدة تابعة لها على مركز تسوق مساحته 14 ألفا و214 مترا مربعا في كاليفورنيا. ولم تعلن قيمة الصفقة.

لكن سهم أرابتك للبناء تراجع 2.2 بالمئة قبيل الإعلان المتوقع للنتائج المالية الفصلية للشركة غدا الاثنين.

وبعد إغلاق السوق اليوم قالت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها إن أرابتك تعمل مع بنك الاستثمار المستقل مويليس لدراسة خيارات الشركة بخصوص هيكل رأسمالها. وإن تفويضا لشركة استشارات إعادة الهيكلة أليكس بارتنرز لخفض التكاليف في أرابتك قد استكمل في نهاية العام الماضي.

وفي أبوظبي ارتفع سهم رأس الخيمة العقارية 1.3 بالمئة بعدما زاد صافي ربح الشركة لعام 2016 بأكمله 9.2 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات ستة بالمئة.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي أغلق مستقرا تقريبا حيث حدت أسهم البنوك القيادية من المكاسب. وهبط سهم بنك أبوظبي الوطني 1.4 بالمئة.

وزاد مؤشر سوق الكويت 0.8 بالمئة في تعاملات كثيفة متعافيا من معظم خسائر يوم الخميس. وارتفع سهم طيران الجزيرة 1.5 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 35 فلسا للسهم. وسجلت الشركة انخفاضا بلغ 29.9 بالمئة في صافي ربح 2016 بأكمله.

لكن سهم الوطنية العقارية تراجع 5.3 بالمئة بعدما وقعت الشركة اتفاقا للحصول على قرض لأجل خمس سنوات بقيمة 101.5 مليون دولار قابل للتحويل إلى أسهم من وحدة لأجيلتي. وتراجع سهم أجيليتي 7.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة إلى 12922 نقطة.

وتراجع سهم العربية للأسمنت 4.9 بالمئة. وقال محللون لدى نعيم للسمسرة بالقاهرة إن الشركة ربما تشهد بعض الضغوط السعرية في الربع الأول من 2017 لكن توقعات الطلب على الأسمنت في الأجل الطويل مازالت جيدة.