تحركات محدودة ببورصات الخليج والبنوك الكبيرة تضغط على أبوظبي

(رويترز) - هبطت أسهم أكبر بنكين في أبوظبي اليوم الأربعاء بعد إعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي بينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط تحركات محدودة حيث لم تقدم الأسهم العالمية وأسعار النفط محفزات تذكر.

وتراجع سهم بنك أبوظبي الوطني خمسة بالمئة بعدما حقق صافي ربح في الربع الأخير بلغ 1.33 مليار درهم (362 مليون دولار) بزيادة 28 بالمئة عن العام السابق متفقا بشكل عام مع توقعات المحللين. واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات أرباح نقدية دون تغيير لعام 2016.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2 بالمئة بعدما أعلن هبوط ربحه 16 بالمئة إلى مليار درهم مقابل متوسط توقعات ثلاثة محللين لربح قدره 979 مليون درهم.

وزاد سهم بنك الخليج الأول الذي بصدد اندماج مع بنك أبوظبي الوطني 0.4 بالمئة بعدما حقق ربحا بلغ 1.53 مليار درهم بانخفاض 11 بالمئة لكنه تجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 1.37 مليار درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة مدعوما بأسهم الشركات المتوسطة.

وزاد سهم مجموعة إعمار مولز 0.4 بالمئة بعدما سجلت الشركة زيادة 3.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 452 مليون درهم. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس وسيكو البحرين ربحا قدره 466.95 مليون و468.95 مليون درهم على الترتيب.

وارتفع سهم داماك العقارية ثلاثة بالمئة. ومن المنتظر أن تفتتح شركة التطوير العقاري ملعب جولف ترامب بدبي في الأسابيع القادمة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا بعدما صعد أثناء الجلسة. وهبط سهم الكهرباء والماء القطرية 2.2 بالمئة.

مصر والسعودية

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.7 بالمئة لتبلغ خسائره 6.3 بالمئة منذ سجل إغلاقا قياسيا مرتفعا في 17 يناير كانون الثاني.

وقال متعامل من القاهرة "هذا تصحيح حاد والتراجع أمر طبيعي بعد ثلاثة أشهر من المكاسب القوية."

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة إلى 75.80 جنيه مصري بعدما سجل البنك زيادة 34.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير إلى 1.55 مليار جنيه (82.9 مليون دولار). وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.50 جنيه للسهم.

وقال محللون لدى نعيم للسمسرة في القاهرة إن صافي ربح البنك التجاري الدولي جاء متوافقا مع التوقعات فإن النتائج المالية للبنك كانت سلبية نظرا للزيادة الحادة في القروض المتعثرة وهو ما قد يؤدي إلى مخصصات مرتفعة في الأرباع القادمة وانكماش صافي هوامش الفائدة.

وقالت نعيم "من المستبعد أن يكرر البنك أداء قويا في محفظته للتداول في الربع المقبل وفي الوقت نفسه انخفض العائد على حقوق المساهمين وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التقييم." وقيمت نعيم سهم البنك بتوصية بالخفض محددة سعره المستهدف عند 55.2 جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا. لكن سهم اتحاد عذيب للاتصالات قفز 9.4 بالمئة في تداول كثيف بعدما قالت الشركة إنها أبرمت اتفاقا مع الاتصالات السعودية لبيع بعض أبراجها إلى أكبر شركة اتصالات في المملكة مقابل 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار). وأغلق سهم الاتصالات السعودية مرتفعا 0.4 بالمئة.

واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف مع تراجع أسهم ثلاثة أرباع البنوك المدرجة. وهبط سهم مصرف الإنماء 2.3 بالمئة مسجلا أسوأ أداء في القطاع.