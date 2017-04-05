21 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في ثلاث جلسات

عززت أسواق المال الإماراتية من رصيد مكاسبها خلال جلسة اليوم بعدما واصل سهم الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني قفزاته السعرية بالغا مستوى 11.35 درهم وذلك بدعم من مشتريات محلية وأجنبية رفعت من قيمة الصفقات المبرمة عليه إلى أكثر من 375 مليون درهم.

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات وسط حديث عن بدء ضخ مؤسسة فوتسي لسيولة جديدة في السهم.

ومع استمرار اتساع مساحة اللون الأخضر على شاشات العرض فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركة المتداولة في السوقين نحو 8 مليارات درهم ما رفع من إجمالي مكاسبها خلال الجلسات الثلاث الماضية إلى 21 مليار درهم، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ودفع النشاط المسجل لليوم الثالث على التوالي المؤشرات العامة للأسواق لتخطي أكثر من حاجز حسب معطيات التحليل الفني فقد قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.02 % بالغا 4640 نقطة وهو الأعلى منذ عدة شهور .. وفي سوق دبي المالي كسب المؤشر العام 0.38% مغلقا عند 3573 نقطة مقارنة مع جلسة الأمس.

وفي ظل ارتفاع شهية التداول فقد سجلت قيمة الصفقات المبرمة تحسنا كبيرا لتبلغ قيمتها نحو 900 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 356 مليون سهم نفذت من خلال 5560 صفقة في السوقين.

وقال وسطاء في السوق إن التوقعات كانت تشير الى امكانية تواصل التحسن في الأسواق لكن المكاسب تجاوزت التوقعات بعدما نجحت المؤشرات في بلوغ مستويات جديدة تعد الأولى منذ فترة طويلة معربين عن اعتقادهم بإستمرار صعود الأسهم القيادية خاصة المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك.

وفي إطار الحديث عن الأسهم القيادية فقد سجل "سهم اعمار" المزيد من الإرتفاع بالغا 7.50 درهم و صعد سهم اتصالات لمستوى 18.20 درهم .

وعلى جانب حركة أسهم الشركات ذات الإدراج المزدوج فقد كان سهم مجموعة "جي أف أتش" الأكثر نشاطا مرتفعا إلى 2.48 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 72 مليون درهم.

وواصلت الأسهم الرابحة تفوقها على الخاسرة لليوم الثالث على التوالي فقد أغلقت أسهم 32 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 60 شركة جرى تداولها اليوم في حين تراجعت أسعار أسهم 14 شركة ولم يطرأ تغيير على أسعار أسهم 14 شركة أيضا.