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أسواق

مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" يقفز بنسبة كبيرة بلغت /13.6/ في المائة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
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مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" يقفز بنسبة كبيرة بلغت /13.6/ في المائة

قفز مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" لبورصة ناسداك دبي بنسبة كبيرة بلغت /13.6/ في المائة رابحا /456.4/ نقطة ليغلق على /3816.9/ نقطة في ختام تداولات اليوم حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو /270/ ألف سهم بقيمة /3.7/ مليون دولار أمريكي.

 

 

وكان سهم شركة "موانئ دبي العالمية" أكثر نشاطا من حيث قيمة التداول ـ من بين تسع شركات مسجلة في البورصة ـ إذ بلغت نحو /3.6/ مليون دولار بتداول نحو /165/ ألف سهم محافظا على الذي سعر إغلاقه السابق عند /21.80/ دولار تلاه سهم شركة "الإمارات دبي الوطني ـ ريت" بقيمة /103/ آلاف دولار بتداول /96/ ألف سهم بسعر إغلاق /1.08/ دولار بارتفاع نسبته /1.5/ في المائة مقارنة بسعره السابق، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ويتعقب مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" أداء /20/ سهما لأكبر الشركات المدرجة في "سوق دبي المالي" و"سوق أبو ظبي للأوراق المالية" و"ناسداك دبي" وتم تصميمه ليكون آلية للتحوط والاستثمار بالنسبة للمستثمرين من منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم.

 

 

وتعد ناسداك دبي ـ التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا لها ـ بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا وتستقبل المصدرين سواء من المنطقة أم من شتى أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

 

وتدرج البورصة حاليا الأسهم والمشتقات والسلع المتداولة في البورصات والمنتجات المهيكلة والصكوك /السندات الإسلامية/ والسندات التقليدية.

 

 

كانت ناسداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والتسوية والمقاصة وحفظ الأوراق المالية إلى سوق دبي المالي بتاريخ /11/ يوليو من عام /2010/ في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تداول الأسهم المدرجة لديها من قبل المستثمرين الأفراد وجمعهم في مجموعة واحدة مع سيولة المؤسسات الاستثمارية.

 

 

ويعد تعهيد تداول الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى منصة سوق دبي المالي أحد المحطات الرئيسة على طريق إنجاز التكامل بين البورصتين .

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