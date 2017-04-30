الأرباح ترفع أسهم البتروكيماويات السعودية وأداء ضعيف لباقي أسواق المنطقة

ارتفعت البورصة السعودية يوم الأحد مدعومة بصعود أسهم شركات البتروكيماويات بعد نتائج مالية قوية للربع الأول من العام في القطاع لكن أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط سجلت أداء ضعيفا في تعاملات هزيلة، وفق رويترز.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة مع صعود سهم كيان السعودية للبتروكيماويات بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 265.5 مليون ريال (70.8 مليون دولار) في الربع الأول مقابل خسارة قدرها 195 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع محللون لدى الأهلي كابيتال أن تحقق كيان ربحا قدره 121 مليون ريال بينما توقعت الجزيرة كابيتال 69.5 مليون ريال.

وصعد سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 0.7 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 423 مليون ريال عند الحد الأعلى لتوقعات المحللين مقابل متوسط تقديرات عند 406 ملايين ريال.

ولم يعلن معظم شركات البتروكيماويات المدرجة وعددها 14 شركة بعد نتائجها المالية الفصلية.

وقال جاسم الجبران المحلل لدى الجزيرة كابيتال "نتوقع نمو صافي ربح قطاع البتروكيماويات ما بين 60-70 في المئة عن العام الماضي مع تحقيق المنتجين الذين يستخدمون خليطا من اللقيم أفضل أداء مستفيدين من ارتفاع أسعار المنتج النهائي.

"يخطط كثير من المنتجين في وقت لاحق من العام لإغلاق منشآت بشكل مؤقت لأعمال الصيانة وربما يضغط ذلك على أدائهم في الأرباع المقبلة لكننا نعتقد أن الأسوأ قد ولى بالنسبة للقطاع".

وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر سوق دبي مستقرا تقريبا قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر ونصف مع صعود 16 سهما وتراجع 14 سهما على قائمته.

وسجلت الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة، التي غالبا ما يتداولها المتعاملون المحليون ليوم واحد، أكبر تحركات مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 5.6 في المئة بينما هبط سهم أرابتك للبناء 4.6 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة بدعم من أسهم قيادية. وارتفع سهم الدار العقارية 0.9 في المئة.

وفي قطر، صعد سهم صناعات قطر أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في البلاد 0.8 في المئة بعد أنباء بأن قابكو التابعة لها وقعت اتفاقية مع قطر للبترول المملوكة للدولة تحصل بموجبها على كميات إضافية من غاز الإيثان.

وعلى الرغم من ذلك، هبطت أسهم قطرية أخرى لتدفع مؤشر بورصة قطر للتراجع 0.3 في المئة. وانخفض سهم فودافون قطر، التي لم تعلن بعد نتائجها المالية 0.9 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في شهرين بعدما هبط 1.2 في المئة في الجلسة السابقة مع تخارج متعاملين أفراد محليين من مراكز بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.

وانخفض سهم الشرقية للدخان-إيسترن كامباني 1.4 في المئة رغم قول الشركة إنها وقعت اتفاقية مع المنصور الدولية للتوزيع، موزع منتجات التبغ لفيليب موريس في مصر، لتصنيع سجائر تحمل العلامة التجارية "تارجت" لعامين.