أرباح القدرة القابضة 264 مليون درهم للعام 2016

أعلن خليفة يوسف خوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة أن الشركة تمكنت من تحقيق ربحية للسنة الخامسة على التوالي لترتفع صافي الأرباح المحققة من 206 مليون درهم للعام 2015 إلى 264 مليون درهم للعام 2016، وأكد أن الشركة تتطلع لأن تكون شريكاً رائداً ومفضلاً في مجال الاستثمار على المستوى العالمي، وهي تسير نحو ذلك بخطى واثقة وثابتة.

وقال خوري أن الشركة حققت إجمالي عائدات قاربت المليار درهم للعام 2016، وحافظت على هامش ربحية عالي وصل إلى 39% ، مما عزز قدرة الشركة على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية التي انخفضت بنسبة كافية لرفع كفاءة أداء الشركة، ولتصل ربحيتها الى 264 مليون درهم للعام 2016، ومع الزيادة في الربحية، تحسن أيضا صافي العائد على السهم ليرتفع من 34.4 فلس للسهم الواحد في العام الـ 2015 الى 43.9 فلس للسهم الواحد في العام الـ 2016.

وبمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة عن العام 2016 قال أن الشركة قد حققت إنجازات كبيرة وباهرة خلال العام الماضي على كافة المستويات حيث تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والإنجازات التي تم تحقيقها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي والإداري للشركة، قام المساهمون بتزكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي يضم خمسة أعضاء برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، كرئيس لمجلس الإدارة وخليفة يوسف خوري، كنائب له وعضوية كلٍ من أحمد محسن محفوظ، وسالم راشد النيادي وخالد المهيري، وبذلك يشكل المجلس مجموعة من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف مجالات الاستثمار.

وقد أجمع المساهمون أيضاً بالموافقة على عملية الاستحواذ لأسهم شركة الريان للاستثمار من خلال صفقة تبادل للاسهم وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن المليار درهم وذلك من خلال قيام شركة القدرة القابضة الموافقة على زيادة رأس مالها المدفوع بإصدار حوالي 210,4 مليون سهم جديد لشراء أسهم شركة الريان للاستثمار من خلال عملية اكتتاب عيني وتبادل للاسهم والتي ستبدأ بتاريخ 01/05 2017 وتنتهي بتاريخ 30/05/2017 .





