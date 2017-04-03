أسهم الإمارات تربح 6 مليارات درهم بقيادة "العقارات"

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم الأثنين بدعم من زيادة شهية التداول لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في سوق دبي المالي الذي نجح مؤشره مجددا بالصعود الى فوق مستوى حاجز نفسي مهم بحسب معطيات التحليل الفني.

وتواصلت الإيجابية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة بعض أسهم العقار بالإضافة لسهم اتصالات المرتفع لمستوى 17.95 درهم في خطوة وصفت بأنها ممهدة لكسر حاجز 18 درهما صعودا مرة أخرى.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6 مليارات درهم وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت عقب إنتهاء التعاملات، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وفي التفاصيل فقد كسب المؤشر العام لسوق دبي المالي 1.4% تقريبا صاعدا الى مستوى 3539 نقطة ،في حين أرتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية الى 4466 نقطة بنمو نسبته 0.38% مقارنة مع اليوم السابق.

وقال وسطاء في السوق "كان من المتوقع عودة التحسن إلى أسعار الأسهم بعدما تراجع عدد كبير منها الى مستويات مغرية في الأيام الاخيرة ما شجع على الشراء" ,معربين عن اعتقادهم "بإستمرار تحسن الأسعار مع قرب بدء موسم افصاح الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام الجاري".

وكان سهم اعمار الذي يوصف بالسهم الذهبي ارتفع الى 7.35 درهم وتبعه في نفس الإتجاه غالبية أسهم القطاع العقار ومنها سهم الإتحاد العقارية الذي تمكن من إستعادة قيمته الإسمية مغلقا عند 1.02 درهم وصعد سهم اعمار مولز الى 2.59 درهم وارابتك الى 0.937 درهم،وفي سوق العاصمة ارتفع سهم الدار لمستوى 2.29 درهم.

وفي ظل تحسن شهية التداول فقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 600 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 473 مليون سهم نفذت من خلال 5406 صفقات.

وواصلت الأسهم الرابحة تفوقها على الخاسرة فقد أغلقت أسهم 36 شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم 59 شركة جرى تداولها اليوم ،وفي المقابل فقد انخفضت أسعار أسهم 14 شركة وحافظت أسهم 9 شركات على مستوياتها السابقة.