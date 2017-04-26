سيولة أسواق الإمارات تعود فوق نصف مليار رغم تباين اغلاق المؤشرات

تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في أسواق المال الإماراتية نصف مليار درهم خلال جلسة التداول اليوم رغم عودة التباين للسيطرة على اغلاق المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وشهدت أسعار غالبية أسهم الشركات القيادية تذبذبا طيلة جلسة التعاملات ،حيث مال بعضها للإرتفاع في حين انخفض الأخر وذلك تحت ضغط من عمليات جني أرباح طبيعية بعد الصعود الذي سجلته في اليومين السابقين.

وعلى مستوى حركة المؤشرات، وفق وكالة أنباء الإمارات، واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعه بنسبة 0.15% بالغا 3438 نقطة في ما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.52% عند 4541 نقطة.

ويتضح من خلال التحليل اليومي للتعاملات أن الشريحة الأكبر من أسهم العقار المدرجة في السوقين سجلت مكاسب جيدة وارتفع سهم الدار الى 2.18 وتبعه في نفس الإتجاه سهم اشراق الى 1.14 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد صعد سهم أرابتك بنسبة تجاوزت 4% بالغا 90 فلسا كذلك ارتفع سهم داماك الى 2.55 درهم وتمكن سهم الإتحاد العقارية من استعادة قيمته الإسمية مجددا مغلقا عند 1.01 درهم.

وكان سهم بنك ابوظبي الوطني المدرج في سوق العاصمة ضمن قائمة الأكثر نشاطا وذلك رغم انخفاض سعره الى 10.95 درهم وهو نفس الوضع الذي سيطر على سهم اعمار في سوق دبي والمتراجع بنسبة طفيفة الى 7.20 درهم وسط صفقات بلغت قيمتها 43 مليون درهم تقريبا.

وعلى صعيد حركة المؤشر السعري فقد واصلت الأسهم الرابحة تفوقها وذلك رغم تباين اغلاق المؤشرات الوزنية فقد أغلقت أسهم 37 شركة على ارتفاع من اجمالي أسهم 65 شركة جرى تداولها اليوم مقابل انخفاض أسعار أسهم 17 شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار أسهم 11 شركة اكتفت بالإغلاق على نفس مستوياتها السابقة.