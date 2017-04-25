"سيتي جروب" تحصل على ترخيص بالعمل في سوق المال السعودية

أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم الثلاثاء منح مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية ترخيصا بالعمل في السعودية.

وسيحمل فرع المجموعة في المملكة اسم "سيتي جروب العربية السعودية" ليعمل في التعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المشورة في مجال تداول الأوراق المالية، وفقا لموقع الإقتصادية السعودي.

واختارت المجموعة الأمريكية "كارمن حداد" للعمل كرئيس تنفيذي لوحدة السعودية المزمع تدشينها بعد الحصول على الترخيص المصرفي من الجهات التنظيمية بعمل المصرف في المملكة.

وكانت سيتي جروب قد تقدمت الشهر الماضي بطلب للحصول على رخصة لبدء نشاط في السوق المالية السعودية.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية إنها وافقت اليوم أيضاً على الترخيص لشركة إحاطة المالية، لممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

يذكر أن السوق المالية السعودية تضم 84 مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة أنشطة الأوراق المالية في البلاد، قبل رخصتي اليوم.