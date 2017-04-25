الأسهم الإماراتية تربح 3.5 مليار درهم بقيادة "أبوظبي الأول"

ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية نحو 3.5 مليار درهم وذلك بعد عودة اللون الأخضر إلى شاشات العرض في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاء الدعم الأكبر لخزينة القيمة السوقية من شريحة الأسهم القيادية خاصة المدرجة في قطاعي البنوك والعقار في السوقين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، كشف التحليل اليومي للتعاملات عن تواصل تألق سهم بنك أبوظبي الوطني والذي قفز إلى مستوى 11.20 درهم وذلك عقب قرار الجمعية العمومية بالموافقة على تغيير الإسم إلى "بنك أبوظبي الأول"، فيما صعد سهم بنك الإتحاد الوطني إلى 5.12 درهم وبنك أبوظبي التجاري الى 7.02 درهم.

وفي سوق دبي المالي إرتفع سهم إعمار إلى 7.24 درهم ولحق به سهم اعمار مولز إلى 2.67 درهم وفي قطاع البنوك صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 8.13 درهم وبنك دبي الإسلامي إلى 5.89 درهم.

وفيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.75% عند 4564 نقطة نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.08% مغلقا عند 3433 نقطة.

وقال وسطاء في السوق إن غالبية جلسات التداول منذ النصف الثاني من شهر أبريل الجاري تشهد تداول العديد من الأسهم دون أحقية الأرباح الموزعة على المساهمين ما ينعكس على أداء المؤشرات في الحصيلة النهائية معربين عن اعتقادهم بانتهاء هذه الضغوط خلال الاسبوع المقبل وبدء تحسن أحجام السيولة.

وفي اطار الحديث عن السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 462 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 331 مليون سهم نفذت من خلال 3928 صفقة.

ومن إجمالي أسهم 59 شركة جرى تداولها إرتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 19 شركة فيما حافظت أسهم 9 شركات على مستوياتها السابقة.