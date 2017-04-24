بورصات الشرق الأوسط تغلق متباينة

تراجع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدما سجلت شركة الاتصالات السعودية نتائج مالية أسوأ من المتوقع يوم الإثنين لكن بورصة المملكة تلقت دعما من نتائج فصلية قوية لشركات في قطاع التأمين بينما تباين أداء باقي أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، وفق رويترز.

وهوى سهم موبايلي 6 بالمئة إلى 21.05 ريال بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 163 مليون ريال (43.47 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل صافي ربح قدره 20 مليون ريال قبل عام. وكان محللون قد توقعوا متوسط خسارة صافية عند نحو 69.39 مليون ريال.

وعزت موبايلي ثالث خسارة فصلية لها على التوالي إلى هبوط الإيرادات وارتفاع تكاليف الفائدة والنفقات المالية.

وقالت الأهلي المالية "تشكل الخسائر المستمرة مع الهبوط الكبير في المبيعات مبعث القلق الرئيسي". وصنفت سهم موبايلي عند "محايد" محددة سعره المستهدف عند 25 ريالا.

ورغم ذلك، زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة مع صعود معظم أسهم شركات التأمين المدرجة بفضل أداء مالي استثنائي لشركتين.

وقفز سهم التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في المملكة من حيث القيمة السوقية، 4.1 في المئة بعدما زاد صافي ربح الشركة بأكثر من الضعف إلى 160.3 مليون ريال في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار.

وارتفع سهم ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 3.3 في المئة بعدما تضاعف صافي ربح الشركة للربع الأول من العام إلى أكثر من ثلاثة أمثاله.

وتباينت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية مع تراجع سهم السعودية للعدد والأدوات (ساكو) 1.9 بالمئة في حين ارتفع سهم جرير للتسويق للمكتبات والالكترونيات 0.6 في المئة موسعا مكاسبه على مدى الجلستين السابقتين إلى 9.1 في المئة.

وقفز سهم فواز الحكير للتجزئة، الذي جرى تعليق تداوله يوم الأحد، 10 بالمئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح بلغ 79.4 مليون ريال (21.2 مليون دولار) في ربعها الرابع متجاوزة ربحها في الفترة المماثلة من السنة السابقة الذي بلغ 3.17 مليون ريال وتوقعات المحللين البالغة 61.7 مليون ريال.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة تحت ضغط من خسائر للأسهم المرتبطة بقطاع النفط وانخفاض سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة مسجلا أسوأ أداء في المنطقة. وكانت السوق مغلقة يوم الأحد في عطلة عامة.

وشكلت مبيعات لجني الأرباح أكبر ضغط على السوق مع تراجع سهم الاتحاد العقارية 3.2 في المئة. وقفز السهم في الجلسة السابقة في تداول مكثف غير معتاد.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مع صعود سهمي بنك أبوظبي الأول وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 1.4 و3.3 بالمئة على الترتيب.

ويقوم المستثمرون ببناء مراكز في أسهم طاقة مع دلائل على أن الشركة التي تواجه صعوبات مالية في طريقها إلى التحسن بعدما زادت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الحكومية حصتها فيها إضافة إلى خطط للشركة لبيع بعض أصولها الدولية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة ليتعافى قليلا من خسائره في الجلسة السابقة التي بلغت 2.8 في المئة بفضل مشتريات من المستثمرين الأجانب بحسب ما أظهرته بيانات البورصة.

وصعد سهم جلوبال تليكوم، وهو أحد الأسهم المفضلة لدى الصناديق الدولية، 3.4 بالمئة مسجلا أفضل أداء في السوق.

وزاد سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 0.8 في المئة بعدما سجلت الشركة قفزة بلغت 64 في المئة في تعاقدات الربع الأول من العام لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري (66 مليون دولار).

وعزت الشركة هذا النمو إلى إطلاق ثلاثة مشروعات جديدة قيمتها 1.7 مليار جنيه.