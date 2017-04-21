7 شركات سعودية في مرمى المادة 150.. صفراء وبرتقالية وحمراء

أصبحت سبع شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم في مرمى المادة 150 من نظام الشركات الجديد بدءاً من اليوم السبت نظراً لتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأسمالها.

وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، يعد اندماج هذه الشركات –التي تبلغ خسائرها المتراكمة حوالي 5.5 مليار ريال- مع شركات أخرى في نفس نشاطها، أحد الخيارات المهمة أمامها للخروج من أزمتها، خاصة أن خفض رأس المال قد لا يكون مجديا، ولا سيما لدى الشركات التي تتجاوز خسائرها 100 بالمئة من رأسمالها (المعجل، وقاية، بيشة، والباحة).

وبتطبيق المادة 150 على هذه الشركات، سيكون هناك أربع حالات تؤدي لتصفيتها، وهي في حال اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية وقررت حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

كما ستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو أن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وأظهر تحليل الصحيفة اليومية أنه من بين الشركات السبعة الخاسرة 50 بالمئة أو أكثر من رأسمالها، هناك شركتان ضمن قطاع السلع الرأسمالية وهما (مجموعة محمد المعجل، والكابلات)، وشركتان من قطاع التأمين وهما (وقاية، وسند)، إضافة لشركة قطاعات المواد الأساسية (بيشة)، والاستثمار والتمويل (الباحة)، والاتصالات (عذيب).

والشركات السبعة بحسب ترتيبها من حيث نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال هي المعجل (300%)، وقاية للتأمين (14%)، بيشة (14%)، الباحة (124%). ثم سند للتأمين (91%)، عذيب (78%)، الكابلات (68%).

وسيطبق على الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 بالمئة وأكثر أحكام المادة 150 من نظام الشركات، وستصبح هذه الشركات (خسائرها 50% أو أكثر من رأسمالها) خلال 15 يوماً بالدعوة إلى انعقاد جمعية عامة غير عادية والاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر.

وحينها سيكون على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادة خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو أن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

وبحسب الإجراءات الجديدة، ستقسم الشركات ذات الخسائر المتراكمة إلى ثلاث فئات؛ أولاً الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 20 حتى 35 بالمئة من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة الصفراء. ثانياً الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 35 حتى 50 بالمئة من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة البرتقالية. وثالثاً الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50 بالمئة فأكثر من رأس المال وستوضع بجانبها العلامة الحمراء.