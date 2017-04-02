تداول سهم "بنك أبوظبي الأول" في سوق أبوظبي المالي بأصول 672 مليار درهم

بدأ الكيان المصرفي الجديد "بنك أبوظبي الأول" تداول أسهمه اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول "NBAD" وذلك عقب اكتمال المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في الأول من أبريل.

وأعلن مجلس إدارة الكيان المصرفي الجديد أن الكيان سيحمل اسم "بنك أبوظبي الأول" بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيتم دعوتها لاحقا للموافقة على هذا الاسم الذي يعكس الجذور العميقة والراسخة للبنك الجديد وخبراته الواسعة في المنطقة.

ويعتبر الكيان المصرفي الجديد أكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول تبلغ قيمتها / 672 / مليار درهم.

وبدأ تداول أسهم البنك الجديد عقب احتفال رسمي أقيم في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث قرع عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الجديد جرس افتتاح التداول بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة العليا لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الكيان المصرفي الجديد " إنه مع توحيد اثنين من أكثر المؤسسات المالية نجاحا في أبوظبي وإطلاق هذا الكيان المصرفي العملاق والأكثر قوة نشهد اليوم بداية فصل تاريخي آخر في مسيرة الإمارات والذي يجسد رؤيتها المتمثلة بدفع عجلة التطور والازدهار على المدى الطويل وكلنا ثقة بأن "بنك أبوظبي الأول" يوفر لأمتنا مزيدا من الفرص ويدعم تحقيق طموحات النمو لمساهمينا وعملائنا وموظفينا حول العالم".

من جانبه قال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الجديد إن هذه اللحظة تشكل تحولا تاريخيا لأبوظبي والمنطقة والعالم وامتدادا لمسيرة البنكين التي تعود جذورها إلى حوالي خمسين عاما مضت.

وعبر عن فخره بالإعلان عن اكتمال اندماج " بنك الخليج الأول " و" بنك أبوظبي الوطني " بنجاح حيث تم توحيد قوة البنكين لإطلاق أكبر بنك في الإمارات وأحد أهم المؤسسات المالية في العالم برأس مال يبلغ / 10.9/ مليار درهم وإجمالي أصول / 672 / مليار درهم وحقوق ملكية تصل إلى / 98 / مليار درهم وقيمة سوقية تبلغ حوالي / 111 / مليار درهم.

وأضاف أن البنك باعتباره الأكبر والأقوى سيكون لديه القدرات المالية والخبرات الواسعة وشبكة العلاقات الدولية اللازمة لوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي ستساهم في تحقيق أرباح قوية وعوائد متزايدة لمساهميه.

من جهته قال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية - في تصريحات صحفية على هامش بدء تداول الكيان المصرفي الجديد - إن الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني يشكل نقطة تحول جديدة نحو تأسيس أكبر كيان مصرفي في الامارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأكد أن التداول على السهم الجديد يعزز الإستثمار المؤسسي ويزيد السيولة حيث أن مؤسسة " فوتسي " خصصت حوالي / 112/ مليون دولار للإستثمار في سهم الكيان المصرفي الجديد إضافة إلى اعتزام مؤسسة " مورجان ستانلى" رفع نسبة التداول إلى 15 % من حصة سوق أبوظبي المالي.

ولفت إلى أن السوق يشجع الكيانات الكبيرة في البورصة للمنافسة عالميا وذلك من خلال مثل هذه الإدراجات التي تزيد السيولة والتداول وتستقطب الإستثمارات من المؤسسات العالمية وخاصة في الأسهم الحرة مضيفا ان السوق يسعي إلى زيادة إدراجات الشركات الصغيرة خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن بدء التداول على سهم الكيان المصرفي الجديد ينعكس بآثاره الإيجابية على التعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة وسيجذب إليه المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب الأفراد أو المؤسسات.

ويقوم فريق الإدارة العليا للبنك الجديد - الذي يمتاز بكفاءته وخبراته الواسعة من المؤسستين الماليتين - بتنفيذ خطة البنك الاستراتيجية بنجاح لتعزيز عوائد العملاء والمساهمين ضمن مختلف قطاعات الأعمال.

ويعمل الفريق تحت قيادة عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للمجموعة ومساندة أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمجموعات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة.

وسيضم فريق الإدارة العليا كلا من هناء الرستماني رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة وعارف شيخ رئيس الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة وكريم قروي رئيس الشركات التابعة والاستراتيجية للمجموعة و جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية للمجموعة و خلف الظاهري رئيس العمليات للمجموعة و شيريش بايد رئيس الائتمان للمحموعة وأبهيجيت شودري رئيس إدارة المخاطر للمجموعة وبي كيه ميدابا رئيس إدارة شؤون الموظفين للمجموعة و مالكوم ووكر رئيس التدقيق للمجموعة و ذوالفقار علي سليمان رئيس الاندماج للمجموعة.