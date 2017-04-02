الأسهم الإماراتية تبدأ إبريل على ارتفاع وسط تحفز سيولة أجنبية لزيادة استثماراتها

بدأت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها في أول أيام شهر إبريل الجاري على ارتفاع جيد وذلك تزامنا مع تدشين التداول على سهم الكيان المصرفي الجديد - بنك أبوظبي الوطني - الذي ارتفع الى / 10.40 / درهم.

ويأتي ذلك وسط تداولات جيدة أعطت إشارة إيجابية على ما ينتظر السهم من نشاط خلال الأيام القادمة خاصة في ظل تحفز المؤسسات المالية الأجنبية العالمية لزيادة حجم استثماراتها في إحدى أضخم الكيانات المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يظهر التحليل اليومي للتعاملات أن بدء تدشين التداول على سهم بنك أبوظبي الوطني ترافق أيضا مع صعود شريحة من الأسهم المنتقاة في القطاع العقاري المدرجة في سوق دبي المالي الذي ارتفع مؤشره العام نسبة / 0.32 / في المائة بالغا / 3491 / نقطة في طريقه للعودة لفوق حاجز/ 3500 / نقطة بحسب معطيات التحليل الفني .. فيما نما المؤشر العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية نسبة / 0.14 / في المائة مغلقا عند / 4449 / نقطة.

ووصف وسطاء في السوق بدء التداول على سهم " بنك أبوظبي الوطني " بعد اكتمال صفقة اندماجه مع " بنك الخليج الأول ".. أنه يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع البنكي في دولة الإمارات لجهة زيادة قدرته على المنافسة عالميا .. كما سيكون لهذه الخطوة إنعكاساتها الإيجابية على التعاملات في سوق العاصمة حيث من المنتظر زيادة نسبة السيولة على السهم الجديد سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب وفي مقدمتهم المؤسسات.

وعلى مستوى الأسهم التي أسهمت في عودة الربحية الى سوق دبي المالي فقد شمل النشاط سهم " أرابتك " المرتفع نسبة / 2.5 / في المائة بالغا / 0.915 / درهم بعد إعلان الشركة تفاصيل أجندة جمعيتها العمومية في / 18 / من شهر إبريل الجاري لمناقشة إعادة هيكلة رأس المال .. كذلك قفز سهم الاتحاد العقارية نسبة تجاوزت اثنين في المائة صاعدا لمستوى / 0.995 / درهم وتبعه في الاتجاه نفسه سهم " داماك " إلى / 2.89 / درهم.

وعلى صعيد السيولة المتداولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين / 462 / مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة / 331 / مليون سهم نفذت من خلال / 3928 / صفقة.

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة فقد أغلقت أسهم / 31 / شركة على ارتفاع من إجمالي أسهم / 59 / شركة جرى تداولها اليوم فيما تراجعت أسعار أسهم / 19 / شركة ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار أسهم تسع شركات.